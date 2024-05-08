НБУ ухвалив рішення, на яке давно чекали. Що буде з курсом долара

Національний банк послабив вимоги до бізнесу. Як це вплине на гривню?

Наступного тижня починає працювати, можливо, найбільше валютне послаблення. НБУ дозволить бізнесу виводити дивіденди. Чого очікувати від курсу долара?

НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Нацбанк дозволяє бізнесу виводити дивіденди з 13 травня 2024 року. Поки мова йде про "нові" дивіденди. Тобто про частину прибутку, отриманого з 1 січня 2024 року.

Заборону можна зрозуміти. Адже з початком повномасштабного вторгнення економіка ослабла, то ж НБУ робив все можливе для утримання грошей в країні. Але тепер регулятор бачить можливість пом'якшити обмеження. "Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну", — заявив регулятор.

Оптимісти бачать в цих рішеннях спробу рестарту ринку інвестицій та кредитування. Ніхто не буде інвестувати в країну, якщо не зможе отримати прибуток. Експерт Андрій Шевчишин, бачить в цьому тільки прелюдію для інвестування в Україну. "Спочатку потрібно випустити нерезидентів, які довго чекали цього моменту. І лише потім можна буде казати про зворотний рух капіталу та інвестицій в Україну", — вважає він.

Послаблення вже помітні. Іноземні компанії тримали чималу частину грошей в державних облігаціях. Але після оголошення лібералізації 25 квітня їх частка в ОВДП почала падати. З моменту анонсу іноземні компанії вивели з облігацій більш ніж 500 млн грн.

Звісно, що наступного тижня зросте попит на безготівкову валюту. Але великих проблем не буде, адже НБУ встановив щомісячний ліміт для виводу дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті.

Деякі експерти вбачають в цьому певні загрози. "По суті, ця лібералізація розблокує частину сірих схем, що може призвести до непродуктивного відтоку капіталу, який вкрай небажаний під час війни. В мирний час подібні заходи вітались би суспільством, але війна накладає певні поведінкові обмеження, іноді істерію, а також залежність рішень про вивіз капіталу від подій на фронті", — сказав "Бізнес-Телеграфу" економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Оптимісти не згодні. "Обмеження залишаються: їх все ще більше, ніж дозволів. Не можна погашати тіло кредиту, не можна виводити інвестиції", — пояснює Шевчишин.

НБУ запевняє, що готовий. Ці зміни вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43—44 млрд доларів США). Станом на 1 квітня НБУ накопичив рекордні резерви: валові – 43,767 млрд доларів та чисті – 31,763 млрд доларів.

Що буде з курсом долара? "Звісно, що така лібералізація збільшить потребу НБУ у валютних інтервенціях для підтримки "курсової стабільності", але Нацбанк, очевидно, до цього готовий", – вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. З ним згоден Шапран. "Враховуючи, який потенціал потоку валюти до України відкривається після ухвалення в США закону про конфіскацію на користь України російських суверенних активів, фундаментальні чинники для девальвації гривні відсутні", — каже він.

Але помірна девальвація, скоріш можлива, ніж ні. "До кінця року курс долара може досягти 41—42 грн, проте основний девальваційний імпульс проявиться ближче до грудня", — дає прогноз керівник української інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман. Тобто найближчим часом курс якщо й буде коливатись, то з інших причин.