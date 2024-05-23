НБУ обмежить перекази коштів з картки на картку: який буде ліміт

95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять, впевнені в НБУ

Нацбанк має на меті запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку, проте дозволив бізнесу виводити дивіденди. Мова про 30 операцій на місяць і до 100 тис. грн. Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій. Приймати, як і раніше, можна буде необмежену кількість переказів.

Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає видання LIGA.net. Зазначається, що таке рішення нині на стадії підготовки.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів (між картками фізосіб — прим. ред.) з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", – мовив Олійник.

Згідно з проєктом рішення щодо обмеження карткових переказів планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

При цьому обмежувати вхідні транзакції в НБУ не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

Як зазначили в НБУ, нові обмеження почнуть діяти протягом місяця.

Тіньові перекази

Обсяги тіньових переказів в Україні, за даними НБУ, можуть сягати мільярдів гривень. Для цього використовують картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для здійснення таких операцій. Такі перекази, наприклад, допомогають ухилятися від сплати податків.

Через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень проводяться нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

"З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів", — розповіли в Нацбанку.

Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 000 клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4000 скомпрометованих карток за цей самий період.

Згідно з оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "у конвертах" тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки цього року. Так, Національний банк України знизив облікову ставку – з 14,5% до 13,5%, та представив нові показники макроекономічного прогнозу на 2024 рік. Згідно з ним, зростання ВВП у країні може виявитися нижчим за прогнозоване раніше.