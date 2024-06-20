Українцям чекати сюрпризів? Експерт дав прогноз щодо курсу долара до кінця червня

Гривня швидко знеціниться чи встоїть?

В Україні курс долара США стоїть на місці, і така тенденція буде характерна до кінця червня 2024 року. Ситуацію на валютному ринку відносно стабільна, тому особливих змін не прогнозується.

Ріст тарифу на електроенергію несуттєво прискорив інфляцію. Про це ексклюзивно для "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Ситуація на валютному ринку 24-30 червня 2024 року

"В останній тиждень червня на валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність в нових валютних коридорах. За всіма ознаками, особливих змін в курсових показниках не станеться: на ринку діє режим "керованої гнучкості", суть якого полягає у м’якому регулюванні ринку в разі виникнення потреби, коли, приміром, попит значно перевищуватиме пропозицію", ― пояснює Лєсовий.

За попередніми прогнозами Нацбанку, у другому півріччі 2024 року інфляційні процеси повинні прискоритись. Рівень інфляції буде в межах 5 – 6%.

"Попри очікуваний тиск інфляції через зростання тарифів на електроенергію, прискорення інфляції не буде кричущим. Нацбанк анонсував, що інфляційні процеси у другому півріччі прискоряться, але в межах 5-6%, що відповідає раніше озвученим прогнозам. Розуміємо, що такий відсоток інфляції, якщо розділити на 6 місяців, не повинен когось шокувати. І припускаємо, що інфляція не буде різкою", ― відмічає Лєсовий.

Стабільність економіки також підкріплюється фінансовою допомогою від партнерів. Україна отримає траншами $4,2 млрд від Європейського союзу (ЄС) та Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цього варто додати схвалення G7 кредиту на $50 млрд.

"Водночас стабільність економіки, як і гривні буде потужно підкріплена тактично — новими траншами макрофіну від ЄС та МВФ сумарно на $4,2 млрд, яких вистачить на покриття вагомої частини видатків бюджету (щомісяця Україна потребує понад $3 млрд зовнішньої допомоги). А після схвалення G7 кредиту на $50 млрд, що покриватиметься прибутками заморожених російських активів, можна сказати, що економіка країни отримала також потужну стратегічну підтримку, що вкрай важливо в умовах війни", ― пояснює Лєсовий.

Експерт звернув увагу на те, що регулятор знизив облікову ставку до 13% та ухвалив Стратегію кредитування. Цей крок підтверджує, що економічна ситуація прогнозована. Інакше регулятор не зміг би піти на ці кроки.

Яким буде курс долара у кінці червня

Лєсовий ексклюзивно для "Телеграфу" склав прогноз показників валютного ринку з 24 по 30 червня 2024 року. Вони виглядатимуть наступним чином:

Коридори валютних змін: 40 – 41 грн/$ та 43 – 45 грн/€ (міжбанк); 40 – 41,2 грн/$ та 43 – 46 грн/€ (готівковий ринок).

Щоденні курсові зміни: до 0,2 – 0,3 грн (міжбанк); до 0,3 – 0,5 грн (комбанки); до 0,5 грн (обмінні пункти).

Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1 (міжбанк); до 0,5 – 0,6 грн на $1, до 0,8 – 1 грн на €1 (комбанки); до 0,6 – 1 грн на $1, до 1 – 1,3 грн на €1 (обмінні пункти).

Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2 – 0,3 грн за $1, 0,3 – 0,5 за €1 (комбанки); 0,3 – 0,5 грн за $1, 0,5 – 0,7 за €1 (обмінні пункти).

Різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 грн за $1, 0,2 – 0,3 грн за €1 (комбанки); 0,3 – 0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,3 – 0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення: до 2% від початкового курсу тижня.

"Таким чином, за всіма ознаками останній тиждень червня стане тижнем перепочинку перед новими змінами на валютному ринку. Однак навряд чи у липні ці зміни будуть аж надто сенсаційними. Загальна ситуація на ринку є досить прогнозованою і до міри контрольованою, а тому можливий вплив неочікуваних форс-мажорів є вкрай низьким", ― резюмує Лєсовий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не варто вірити "апокаліптичним" заголовкам про черговий антирекорд долара до гривні. Експерт розповів, від чого залежить коливання курсу іноземної валюти та чому стався скачок вартості американського долара.