Черговий антирекорд? Що насправді зараз відбувається з курсом долара в Україні

До кінця року Кабмін запланував вартість $1 у 42 гривні

В Україні відбувається повільна ситуативна девальвація, тому певний час курс долара США зміцнювався, але говорити про черговий антирекорд не варто. Це явище пов’язане з рішенням Нацбанку послабити валютні обмеження, коли на початку весни Україні надали фінансову допомогу країни-партнери.

Проте потім регулятор вирішив підняти вартість американського долара, через що й відбулось поступове подорожчання іноземної валюти. Про це редактор ділового журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко розповів журналісту Денису Безлюдьку у програмі "Телеграфа" під назвою "#ПроГроші".

Долар США побив рекорд?

"Що ми бачимо зараз приблизно. Це щодо рекорду. Я б сказав би так: дивімось на реальний курс долара до гривні. А реальний курс — це те, що в обмінниках. Ми ж розуміємо що ті 36,6 це була доволі штучна історія до осені минулого року… Я б сказав би про те, що готівковий долар коштував суттєво дорожче приблизно півтора року тому. Тому казати про рекорди я б не надто поспішав", — відповів Крамаренко на запитання про черговий "антирекорд" курсу долара до гривні.

Експерт звернув увагу на сигнал від фахівців Міжнарожного валютного банку (МВФ). На минулому тижні пройшла місія фахівців МВФ і найближчими днями стане відомо, чи отримає Україна понад 2 млрд доларів.

"В нас є доволі сильний сигнал. Нормально пройшла місія фахівців МВФ на минулому тижні. На поточному тижні, я думаю, десь до п'ятниці, ми точно будемо знати результати зустрічі з делегацією МВФ у Варшаві. Це традиційно, зустрічаємось не в Києві, а у Варшаві. Вони бояться їздити все ж таки в Київ.

Якщо все буде окей, то десь наприкінці червня Україна отримає 2,2 млрд доларів. Це такий нормальний шмат, який зазвичай закриває питання по зовнішньому припливу валюти за місяць", — сказав Крамаренко.

Редактор також зазначив важливість утримання ситуації з енергетикою. На цей напрям також може піти багато іноземної валюти. Валютну виручку від експортерів почне надходити з кінця серпня. Тобто, курс долара і далі буде коливатись.

У будь-якому випадку Кабмін запланував до кінця року вартість $1 у 42 гривні. Проте це песимістичний прогноз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зараз для України існує ризик дефолту. Деякі важливі перемовини для нашої країни затягуються.