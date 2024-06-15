На енергетику і не тільки: США виділяють Україні 1,5 млрд доларів допомоги

У Білому домі докладно розповіли, яку суму та на що Україна може витратити

Сполучені Штати нададуть Україні понад 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги. Ці кошти призначені для відновлення зруйнованих енергооб’єктів, зміцнення громадянської безпеки та гуманітарних потреб.

Про це йдеться на сайті Білого дому. Про виділення пакета допомоги оголосила віцепрезидентка США Камала Харріс на саміті світу у Швейцарії.

Ця сума складається з 500 млн доларів нового фінансування на енергетичну допомогу, а також 325 млн доларів, які були раніше оголошені, але зараз переспрямовані на "надзвичайні енергетичні потреби України".

"Ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні напади Росії на українську енергетичну інфраструктуру, підтримавши ремонт та відновлення, підвищивши стійкість України до перебоїв з енергопостачанням та заклавши основу для ремонту та розширення української енергетичної системи", — сказано в документі.

На додаток до цього віцепрезидентка оголосила про виділення понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID. Ці кошти призначені для того, щоб задовольнити нагальні потреби біженців, ВПО, а також громад, які постраждали через російську агресію.

"Ця підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців усередині країни та в регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи кейс-менеджмент і психосоціальну підтримку, а також допомогу у сільському господарстві та забезпеченні коштів для існування, щоб сім’ям відновити дохід та задовольнити свої базові потреби", — зазначили у Білому домі.

Камала Харріс також оголосила, що Держдеп США має намір додатково надати 300 млн доларів на допомогу Україні у сфері громадянської безпеки. Зокрема, йдеться про закупівлю обладнання для прикордонників та правоохоронців, яке убезпечить їх на передовій.

Також "Телеграф" розповідав про те, що члени НАТО не погодили план допомоги Україні. У його рамках нашій країні мали щороку виділяти допомогу на 40 млрд доларів.