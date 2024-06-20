Украинцам ждать сюрпризов? Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца июня

Гривна быстро обесценится или устоит?

В Украине курс доллара США стоит на месте и такая тенденция будет характерна до конца июня 2024 года. Ситуация на валютном рынке относительно стабильна, поэтому особых изменений не прогнозируется.

Рост тарифа на электроэнергию несущественно ускорил инфляцию. Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Ситуация на валютном рынке 24-30 июня 2024 года

"В последнюю неделю июня на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность в новых валютных коридорах. По всем признакам, особых изменений в курсовых показателях не произойдет: на рынке действует режим "управляемой гибкости", суть которого заключается в мягком регулировании рынка в случае возникновения потребности, когда, например, спрос будет значительно превышать предложение", ― объясняет Лесовой.

По предварительным прогнозам Нацбанка, во втором полугодии 2024 года инфляционные процессы должны ускориться. Уровень инфляции будет в пределах 5 – 6%.

"Несмотря на ожидаемое давление инфляции из-за роста тарифов на электроэнергию, ускорение инфляции не будет вопиющим. Нацбанк анонсировал, что инфляционные процессы во втором полугодии ускорятся, но в пределах 5 – 6%, что соответствует ранее озвученным прогнозам. Понимаем, что такой процент инфляции, если разделить на 6 месяцев, не должен кого-то шокировать. И предполагаем, что инфляция не будет резкой", ― отмечает Лесовой.

Стабильность экономики также укрепляется финансовой помощью от партнеров. Украина получит траншами $4,2 млрд Европейского союза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ). К этому следует добавить одобрение G7 кредита на $50 млрд.

"В то же время стабильность экономики, как и гривны, будет мощно подкреплена тактически — новыми траншами макрофина от ЕС и МВФ суммарно на $4,2 млрд, которых хватит на покрытие весомой части расходов бюджета (ежемесячно Украина нуждается в более $3 млрд внешней помощи). А после одобрения G7 кредита на $50 млрд, который будет покрываться за счет прибыли от замороженных российских активов, можно сказать, что экономика страны получила также мощную стратегическую поддержку, что очень важно в условиях войны", — объясняет Лесовой.

Эксперт обратил внимание на то, что регулятор снизил учетную ставку до 13% и принял Стратегию кредитования. Этот шаг подтверждает, что экономическая ситуация предсказуема. В противном случае регулятор не смог бы пойти на эти шаги.

Каким будет курс доллара в конце июня

Лесовой эксклюзивно для "Телеграфа" составил прогноз показателей валютного рынка с 24 по 30 июня 2024 года. Они будут выглядеть следующим образом:

Коридоры валютных изменений: 40 – 41 грн/$ и 43 – 45 грн/€ (межбанк); 40 – 41,2 грн/$ и 43 – 46 грн/€ (наличный рынок).

Ежедневные курсовые изменения: до 0,2 – 0,3 грн (межбанк); до 0,3 – 0,5 грн (комбанки); до 0,5 грн (обменные пункты).

Разница между курсами купли и продажи: до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1 (межбанк); до 0,5 – 0,6 грн на $1, до 0,8 – 1 грн на €1 (комбанки); до 0,6 – 1 грн на $1, до 1 – 1,3 грн на €1 (обменные пункты).

Разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2 – 0,3 грн за $1, 0,3 – 0,5 за €1 (комбанки); 0,3 – 0,5 грн за $1, 0,5 – 0,7 за €1 (обменные пункты).

Разница курсов продаж на наличном рынке: 0,1 – 0,2 грн за $1, 0,2 – 0,3 грн за €1 (комбанки); 0,3 – 0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты).

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 грн.

Средние недельные отклонения: до 2% от начального курса недели.

"Таким образом, по всем признакам последняя неделя июня станет неделей передышки перед новыми изменениями на валютном рынке. Однако вряд ли в июле эти изменения будут слишком сенсационными. Общая ситуация на рынке достаточно прогнозируема и до степени контролируема, а потому возможно влияние неожиданных форс-мажоров крайне низкий", ― резюмирует Лесовой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не стоит верить "апокалиптическим" заголовкам об очередном антирекорде доллара к гривне. Эксперт рассказал, от чего зависит колебание курса иностранной валюты и почему произошел скачок стоимости американского доллара.