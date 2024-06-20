Курс стоїть на місці: що відбувається із доларом у київських обмінниках

За добу вартість валюти майже не змінилася

На валютному ринку спостерігається більш-менш стабільна ситуація. Курс долара в обмінниках коливається в межах 40,30-41,00 гривні.

Євро зупинився на позначці близько 44 гривень. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 20 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,53 грн

Євро (EUR): 43,57 грн

Злотий (PLN): 10,06 грн

Канадський долар (CAD): 29,57 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,84 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,14 грн

Злотий (PLN): 10,09 грн

Канадський долар (CAD): 29,81 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,25 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,46 грн — продаж 40,96 грн

Євро (EUR): купівля 43,44 грн — продаж 44,18 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на декілька копійок.

Купівля: 40,84 грн

Продаж: 40,91 грн

Раніше "Телеграф" писав, наскільки може опуститись курс долара на цьому тижні. Передбачається помірне зниження попиту на американську валюту за всіма показниками.