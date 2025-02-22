Ваш смартфон під загрозою? Як захистити особисті дані

Захист смартфона: все, що треба знати для безпеки даних.

Смартфон – це не лише засіб зв’язку, а й інструмент для здійснення платежів, збереження важливих даних та доступу до соцмереж. Тому шахраї та хакери постійно шукають способи заволодіти інформацією користувачів.

"Телеграф" розбирався, як можна убезпечити свій телефон від загроз? Розглянемо основні методи захисту.

Використовуйте надійні паролі та біометрію

Один із найпростіших, але ефективних способів захисту – використання складного пароля або PIN-коду.

Уникайте простих комбінацій (наприклад, "1234" або "0000").

Використовуйте біометричну автентифікацію (відбиток пальця, Face ID).

Активуйте двофакторну автентифікацію для акаунтів.

Оновлюйте операційну систему та додатки

Оновлення містять виправлення вразливостей, якими можуть скористатися хакери.

Увімкніть автоматичне оновлення ОС.

Слідкуйте за оновленнями важливих додатків (банкінг, месенджери).

Будьте обережні з додатками

Завантажуйте додатки лише з офіційних магазинів (Google Play, App Store).

Перевіряйте дозволи, які запитує додаток – якщо калькулятор хоче доступ до контактів або камери, це підозріло.

Уникайте публічних Wi-Fi мереж

Зловмисники можуть перехоплювати дані у відкритих мережах.

Не використовуйте публічний Wi-Fi для банківських операцій.

Використовуйте VPN для безпечного з'єднання.

Перевіряйте повідомлення та дзвінки

Шахраї часто маскуються під представників банків чи державних служб.

Не переходьте за підозрілими посиланнями у SMS та месенджерах.

Якщо вам дзвонять з "банку" і просять назвати CVV-код картки – це шахраї.

Використовуйте сервіси перевірки телефонних номерів.

Захищайте свої фінансові дані

Використовуйте окрему картку для онлайн-платежів з мінімальним балансом.

Встановіть ліміти на транзакції.

Увімкніть SMS-сповіщення про кожен платіж.

Встановіть антивірус та функцію відстеження телефону

Використовуйте антивірусні програми, такі як Avast, Bitdefender та інші.

Активуйте "Знайти мій пристрій" (Android) або "Find My iPhone" (iOS), щоб мати змогу віддалено заблокувати або видалити дані.

Регулярно перевіряйте свій телефон на злом

Якщо ваш телефон працює повільніше, батарея розряджається швидко або з’являються незнайомі додатки – можливо, він зламаний.

Видаляйте підозрілі програми.

Перевіряйте активність акаунтів у налаштуваннях Google або Apple ID.

Захист смартфона – це не разова дія, а комплексний підхід. Використовуйте складні паролі, не переходьте за підозрілими посиланнями, слідкуйте за оновленнями та будьте уважні до всіх запитів щодо ваших персональних даних. Вчасна реакція на загрози допоможе уникнути фінансових втрат та витоку особистої інформації.

Раніше "Телеграф" писав про те, який додаток "пожирає" пам’ять на телефоні: та як вирішити проблему в пару кліків.