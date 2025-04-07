Як виглядали школа та "підвал смерті" у Ягідному. Там зведуть меморіал (фото)

Минуло три роки, а меморіал все ще в планах

Село Ягідне у Чернігівській області стало відоме на весь світ через звірства росіян, які вони творили на початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Там окупанти протягом 27 днів (з 3 по 30 березня) утримували у підвалі школи 367 осіб.

Підвал школи ворог перетворив на катівню для мешканців села. У третю річницю звільнення села від російських окупантів, "підвал смерті" відвідав президент України Володимир Зеленський.

Як виглядала школа у Ягідному, де росіяни утримували українців, як живий щит

Ягідне розташовано поблизу Чернігова, росіяни захопили його 3 березня 2022 року. 30 березня Сили оборони звільнили село.

Школа у Ягідному. Фото: Суспільне Чернігів

Весь час окупації росіяни утримували мешканців села у підвалі школи — включно з немовлятами та літніми людьми. Вони прикривалися людьми, наче живим щитом, від можливого обстрілу. Наймолодшій заручниці РФ було лише півтора місяця. Всього в "підвалі смерті" перебувало 69 дітей.

Одному з жителів вдалося взяти з собою телефон та робити фото, доки батарея телефону не розрядилася Фото: Erakogu

Люди майже місяць перебували в умовах тісноти, без світла, можливості виходити на вулицю, вентиляції та медичної допомоги. Десятеро людей похилого віку померли просто в підвалі, росіяни не дозволяли виносити їхні тіла.

У цій маленькій кімнаті жили 19 людей, дев'ять із них діти. Фото: Ain Liiva

Ще 17 жителів села загинули на вулицях населеного пункту від обстрілів або через дії російських військових. В Ягідному зафіксовані численні порушення прав людини, зокрема незаконні вбивства, катування та захоплення цивільних об'єктів.

Коридор підвалу також був переповнений людьми. Тут жили та спали 55 людей, у тому числі семеро дітей Фото: Ain Liiva

В Ягідному зведуть меморіал — як він виглядатиме

Переживши в школі страшні дні та ночі, жителі Ягідного більше не хотіли, щоб в будівлі вчилися діти. Було ухвалене рішення створити там меморіал.

У лютому 2024 року було обрано переможця конкурсу на кращу концепцію меморіалу в Ягідному. Ним стало архітектурне бюро Derbin Arch.

"За проєктом, будівля школи зберігає свою форму та вписується в середовище природи і лісу, де розташована. Архітектори створили візуально образ куба, через який сочиться вода. Куб втілює всі страждання та страхи війни. Вода це сльози, які пролили жителі Ягідного. Будівля школи збережена до найменших дрібниць, за винятком центральної частини, як можливість рухатися далі і формувати нові сенси. Стрічка, що в’ється навколо комплексу — прогулянкова алея — це символ ріки і спокою", — розповіли на Facebook-сторінці Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Перед входом до будівлі залишать зруйновану техніку. Можна буде спуститися до підвалу та піднятися на другий поверх до експозиційного простору. Серед меморіальних експонатів: місця страт та поховань місцевих жителів, залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупантів.

Проєктом передбачене створення нового корисного для громади простору. Всередині буде лекторій, адміністративний блок, місце для соціального підприємництва та психологічної реабілітації.

Проте, як писала "Українська правда" в березні цього року, справа затягнулася. Ба більше, жителям не дуже подобається проєкт.

Як повідомляв "Телеграф", під кінець 2023 року в Ягідному почалось комплексне відновлення. Воно відбувається в рамках пілотної державної програми зі збереженням територіальних особливостей будівництва і передбачає не тільки зовнішнє оновлення постраждалого житла, дорожньої інфраструктури, а й створення меморіалу.