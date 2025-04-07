Вербна неділя чи тиждень: у чому різниця і коли слід вживати ці поняття

Це свято припадає на 13 квітня

Вже у цю неділю, 13 квітня, православні українці святкуватимуть Вербну неділю, яка рівно за тиждень до Великодня. Проте у багатьох і досі виникає питання: як правильно казати Вербна неділя чи тиждень, в чому різниця.

"Телеграф" розповість чим відрізняються ці поняття і коли їх слід вживати. Зауважимо, що плутанини у цей вислів додає російська мова, адже на ній кажуть "Вербное воскресенье".

В українській же мові "воскресенье" — це "неділя", а "тиждень" російською буде "неделя". Тому дехто досі плутається у цих назвах. "Вербна неділя" — це неділя за тиждень до великодня, сьомий день тижня. Проте у православних є таке поняття, як "Вербний тиждень" — тиждень на передодні Великодня.

Тобто, якщо ви кажете саме про неділю, сьомий день тижня, правильно буде "Вербна неділя". У 2025 році вона святкується 13 квітня. Якщо ж йдеться безпосередньо про тиждень, правильно казати "Вербний тиждень".

Додамо, що в українській немає слова "вєтка", тому слід казати "вербові гілочки", а не "вєточки верби". Вони є симловом Вербної неділії і в цей день у храмах їх освячують.

Нагадаємо, що в українській мові велике православне свято "Великдень", а "Пасхи" чи "Паски" немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво називають вербу у різних куточках України.