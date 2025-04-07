Ви у розшуку ТЦК? Як це виправити

Є п'ять підстав для того, щоб розшукувало ТЦК

У застосунку "Резерв+" може з'явитися позначка про порушення правил військового обліку. Така відмітка свідчить, що особу оголошено в розшук для притягнення до відповідальності.

Про це розповідають фахівці юридичної компанії "INSEININ". Порушеннями правил обліку вважається:

неявка за повісткою;

неоновлення військово-облікових даних у встановлений термін;

не постановка на військовий облік;

ігнорування направлення на проходження ВЛК;

неповідомлення про зміну особистих даних (місця проживання, сімейного стану тощо).

Як знятися з розшуку

Українці можуть самостійно знятися з розшуку, сплативши штраф дистанційно. Це стало можливим завдяки ухваленому законопроєкту №12093, який змінив порядок накладення адміністративної відповідальності.

Якщо особа згодна із порушенням, вона може подати відповідну заяву — особисто, поштою до ТЦК або через "Резерв+".

У заяві треба вказати, що:

ви не заперечуєте порушення;

погоджуєтесь на дистанційний розгляд справи;

згодні на адміністративну відповідальність без особистої присутності.

Що далі

Після отримання заяви, начальник ТЦК виносить постанову про штраф.

Мінімальна сума штрафу — 17 000 грн. Якщо сплатити протягом 10 днів, надається 50% знижка.

Сплата штрафу є підставою для зняття розшуку, а отже – позначка в "Резерв+" зникне, зазначають юристи.

Нагадуємо, що є кілька способів дізнатися, чи людина в розшук. Перший — особисто звернутися до ТЦК. У місцевому центрі комплектування можна уточнити, чи є виклики на ваше ім’я або чи перебуваєте ви у списках розшуку. Однак юристи застерігають, що у разі ухилення громадянина можуть затримати або вимагати пояснень на місці.

Другий спосіб — перевірка через Національну поліцію. Правоохоронні органи можуть надати інформацію про наявність особи в базі розшуку. Для цього потрібно звернутися до відділення поліції з паспортом та подати відповідний запит.

Третій — перевірка на державних сайтах. Відповідні дані можуть бути доступні у розділах розшуку на сайтах державних органів, наприклад, Міністерства внутрішніх справ України. Для цього потрібно ввести особисті дані, такі як прізвище, ім’я та рік народження.

Також інформацію можна знайти інформацію щодо судових ухвал про ухилення від мобілізації у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити свій статус у реєстрі "Оберіг". Реєстр взаємодіє з іншими державними базами.