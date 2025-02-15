Мобільні тарифи для тих, хто не телефонує: що пропонують оператори

Обираємо мобільний тариф для тих, хто не потребує багато дзвінків.

Сучасні тарифи мобільних операторів часто орієнтовані на пакети з великою кількістю хвилин для дзвінків. Але що робити тим, хто майже не телефонує, але користується мобільним інтернетом або потребує номер для мінімального зв’язку?

Розглянемо найвигідніші тарифні плани від Київстар, Vodafone та Lifecell для тих, хто не робить багато дзвінків.

Київстар — тариф "LOVE UA Магніт"

• Вартість: 100 грн/4 тижні (Зараз діє акція на 12 місяців)

• Інтернет: 20 ГБ

• Дзвінки: 1200 хвилин на Київстар та інші мобільні та міські по Україні

• Додатково: це тариф діє, тільки якщо переходите на Київстар зі своїм номером.

Кому підійде: Тариф оптимальний для тих, хто більше пише, ніж телефонує.

Vodafone — тариф "Family Plus"

• Вартість: 80 грн/місяць

• Інтернет: 2 ГБ

• Дзвінки: 100 хвилин на всі мережі України

• Додатково: Безліміт на месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram)

Кому підійде: Для тих, хто віддає перевагу спілкуванню через месенджери та відеодзвінки. Досить 100 хвилин для рідкісних дзвінків.

Lifecell — тариф "Інтернет БЕЗМЕЖ"

• Вартість: 100 грн/4 тижні

• Інтернет: Безліміт

• Дзвінки: Безліміт у мережі Lifecell, 250 хвилин на інші мережі

• Додатково: Соцмережі без обмежень

Кому підійде: Для активних користувачів інтернету, які рідко телефонують, але багато часу проводять у мережі.

Альтернатива – тариф на рік або електронні SIM-карти (eSIM)

Якщо вам потрібен номер "для банку" або мінімальний пакет послуг, зверніть увагу на річні пакети від операторів. Наприклад:

• Київстар "Smart SIM" — оплата раз на рік з мінімальним пакетом послуг.

• Lifecell "eSIM для месенджерів" — для активних користувачів Telegram, Viber, WhatsApp.

Обирайте тариф під свої звички: спілкування в месенджерах, інтернет або мінімум дзвінків. Актуальні умови та акції завжди можна перевірити на офіційних сайтах операторів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Lifecell масово закриває тарифи: які зміни чекають абонентів?