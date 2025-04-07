Стане ще холодніше? Коли українцям очікувати найсильніших заморозків

Синоптики не тішать прогнозом

Суворе похолодання з "мінусами" та значними опадами затримається в Україні щонайменше на тиждень. Подекуди стовпчик термометра продовжить опускатись.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Засипле снігом та вдарить мороз. Коли в Україні суттєво погіршиться погода".

За його словами, вже з вівторка, 8 квітня, територію України остаточно залишить циклон. Усі регіони охопить холодна повітряна маса і термометр почне показувати "мінус".

"Температура повітря знизиться вночі до -1…+5°С, удень до +2…+8°С. У західних та північних областях з 7 по 10 квітня вночі місцями морози можуть зміцніти до -2…-8°С. Таким чином, середньодобові показники температури виявляться на кілька градусів нижче за кліматичну норму", — каже синоптик.

Значне похолодання прогнозує і Укргідрометцентр. До кінця робочого тижня по всій території стовпчик термометра вдень показуватиме від +3 до +7 градусів, а вночі сягне -3 градусів. Протягом цього періоду в Україні прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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Метеорологічне попередження

Значне похолодання викличе на території країни заморозки та за наявності опадів ожеледицю. Синоптики попереджають українців про небезпеку.

"8-11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); 8 квітня Запорізькій, Донецькій та Луганській областях на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядають засніжені міста України в розпал весни.