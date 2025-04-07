Перед Великоднем чи пізніше? Коли найкраще саджати буряки на городі для щедрого врожаю

Названо найкращий час для посіву насіння буряків

Квітень — місяць, коли городники та дачники активно планують новий посівний сезон, розподіляють площу під різні культури та займаються розсадою. Багатьох цікавить, коли найкраще сіяти червоні буряки, щоб вони дали щедрий урожай.

Насіння буряка можна сіяти у відкритий ґрунт, коли земля добре прогріється, пише видання The Spruce. Враховуючи різке похолодання в Україні з морозами та снігопадами, яке розпочалося 5 квітня, посів буряків краще відкласти. Більше того, сіяти овоч краще вже після Великодня, який припадає цього року на 20 квітня.

Експерти радять займатися посівом буряків, коли середня денна температура повітря досягне 20-23 градусів за Цельсієм. До цього часу грунт вже добре прогріється і насіння в землі не замерзне і добре проростатиме. Під цю культуру найкраще обирати ділянку із сонячного боку, їй потрібно багато світла. Крім того, не садіть буряки там, де вони росли минулого сезону, севозміна дуже важлива, щоб не допускати поширення хвороб і не нашкодити своєму врожаю.

Також рекомендовано поливати грядки з буряком, оскільки цей овоч любить воду. А після того, як з'являться перші паростки, їх можна удобрити спеціальними сумішами для овочів, які можна купити в садівницьких магазинах.

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