Трамп знову заговорив про припинення війни в Україні. Що сказав про атаки Росії (відео)

Вашингтон працює над завершенням війни

Сполучені Штати Америки продовжують вести діалог з Росією про закінчення війни. Але президенту США Дональду Трампу не подобаються ракетні удари по Україні.

Про це Трамп заявив, спілкуючись з журналістами на борту літака Air Force One. За його словами, Росія має закінчити цю війну і Штати працюють над цим.

"Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися", — сказав Трамп.

Проте наразі слів президента США про те, що йому "не подобаються бомбардування" не достатня для зупинки вогню. Однак Росія готується до нового раунду переговорів зі Штатами.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки.

До того ж у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що в Конгресі розповіли, коли може статись імпічмент Трампа.