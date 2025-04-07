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Весна взяла відпустку. Коли вітер принесе в Київ сніг та морози

Автор
Марина Бондаренко
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Столицю Україну присипле снігом
Столицю Україну присипле снігом. Фото Колаж Телеграфу

Найближчими днями Київ відчує на собі негоду

Погода в Києві на початку цього тижня передбачається суцільно хмарною, мокрою та морозною. Синоптики попереджають містян про ожеледицю на дорогах.

Як повідомили у Meteofor, найінтенсивніші опади відбудуться у понеділок. Вони розпочнуться вранці та мають завершитись пізнього вечора.

Понеділок, 7 квітня, обіцяє бути сильно хмарним. Протягом ранку-вечора очікуються дрібні сніг та дощ. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі воно охолонуло до -1 градусу. Сила вітру в цей день сягне сильних 12 м/с.

Вівторок, 8 квітня, також прогнозується хмарним. Вранці має пройти невеликий сніг. Денна температура підвищиться до +3 градусів, а нічна — впаде до -1 градусу. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці-вдень — сильні-міцні 12-13 м/с.

А от у середу, 9 квітня, дощі та вітри покинуть місто, хоча хмари ще плаватимуть на небі. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +3 градусів, а вночі — -2 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли морози, які наразі тримаються у столиці України, покинуть її.

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