До Великодня? В одному з міст України зробили пільговий проїзд на свята

Проїзд у Звягелі зріс в ціні, але пільги повернули: що змінилося у квітні

У Звягелі з 1 квітня проїзд у громадському транспорті здорожчав: новий тариф – 15 гривень замість 12. Але разом із цією зміною містянам повернули те, чого так бракувало — пільги на проїзд у святкові та вихідні дні.

Раніше, у грудні 2024-го, пільги скасували через те, що перевізники не мали коштів, аби без компенсацій возити пільговиків у вихідні. Наслідки відчули насамперед військові, пенсіонери та багатодітні сім’ї. Тепер ситуацію виправили.

Пільгові категорії знову мають право на безплатний проїзд щодня, включно з вихідними. Йдеться про ветеранів, членів родин загиблих, ВПО, дітей-сиріт, багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю I та II груп. Крім того, у вівторок, четвер і суботу пенсіонери користуються 50% знижкою на міських маршрутах.

Зміни відбулися не лише в тарифах. У квітні в тестовому режимі запустили оновлені маршрути №2, 4, 7 та 9, які курсуватимуть до міських кладовищ. У міськраді кажуть — це відповідь на численні звернення від мешканців та родин загиблих Героїв.

Графік руху маршруток до кладовища у Звягелі

Графік руху маршрутки Звягель-Кануни

Ці маршрути будуть актуальні за тиждень перед Великоднем та вже після нього. Востаннє навести лад на цвинтарі перед святами рекомендують в суботу перед Вербною неділею.

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