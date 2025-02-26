Мобільний інтернет не такий швидкий, як обіцяє оператор: що впливає на якість зв’язку

Основні причини низької швидкості мобільного інтернету.

Мобільні оператори часто рекламують високі швидкості 4G та 5G-інтернету — до 100 Мбіт/с і навіть більше. Але в реальності користувачі часто стикаються з тим, що їхній мобільний інтернет працює значно повільніше, ніж заявлено оператором.

Чому так відбувається, розбирався "Телеграф". Давайте розглянемо основні причини.

Перевантаження мобільної мережі

Одна з головних причин низької швидкості — велика кількість користувачів, які одночасно підключаються до однієї базової станції. Це особливо відчутно у години пік, у центрі міста, торгових центрах, на вокзалах чи стадіонах. Чим більше людей користуються інтернетом в одному місці, тим сильніше падає швидкість.

Що робити?

Використовувати інтернет у менш завантажені години (наприклад, рано вранці або пізно ввечері). Спробувати переключитися на іншу частоту мережі (це може зробити телефон автоматично, якщо оператор підтримує різні діапазони).

Відстань до базової станції

Чим далі ви знаходитесь від мобільної вишки, тим слабший сигнал і, відповідно, нижча швидкість інтернету. Особливо це помітно у сільській місцевості, де базові станції розташовані рідше.

Що робити?

Використовувати зовнішні антени або підсилювачі сигналу (актуально для приватних будинків). Перейти на Wi-Fi, якщо він доступний у вашій локації.

Перешкоди на шляху сигналу

Стіни будівель, лісові масиви, рельєф місцевості можуть суттєво знижувати якість зв’язку. Наприклад, у підвалах або за товстими бетонними стінами швидкість мобільного інтернету різко падає.

Що робити?

Вийти на відкрите місце або до вікна. Використовувати роутери з підтримкою SIM-карт, які мають кращі антени для прийому сигналу.

Обмеження швидкості оператором

Деякі тарифи мають "приховані" обмеження. Наприклад, у дешевших тарифах швидкість може бути штучно знижена до 1-5 Мбіт/с. Також оператори можуть зменшувати швидкість після використання певного об’єму трафіку (наприклад, після 50 ГБ на місяць).

Що робити?

Ознайомитися з умовами тарифного плану та змінити його на більш швидкісний, якщо потрібно. Перевірити, чи немає обмежень після перевищення певного ліміту трафіку.

Тип підключення: 3G, 4G чи 5G

Швидкість мобільного інтернету залежить від стандарту зв’язку. 4G швидший за 3G, а 5G — ще швидший. Якщо ваш телефон підключається до 3G, хоча оператор підтримує 4G, швидкість буде значно нижчою.

Що робити?

Переконатися, що в налаштуваннях телефону вибрано режим 4G/5G. Оновити SIM-карту, якщо вона застаріла і не підтримує сучасні стандарти.

Технічні обмеження смартфона

Не всі смартфони підтримують максимальні швидкості, які заявляють оператори. Наприклад, дешевші моделі можуть працювати лише з обмеженим набором частот, що впливає на якість інтернету.

Що робити?

Перевірити характеристики свого смартфона (які діапазони частот і стандарти він підтримує). Якщо телефон старий і не підтримує 4G або 5G, можливо, варто задуматися про його оновлення.

Швидкість мобільного інтернету може бути нижчою, ніж заявлено, через перевантаження мережі, слабкий сигнал, технічні обмеження або навіть політику оператора. Щоб отримати максимум від свого тарифу, варто перевірити всі ці фактори та спробувати кілька простих рішень: змінити локацію, оновити налаштування, перевірити тарифний план або навіть змінити оператора.

Раніше "Телеграф" писав про те, як уникнути космічних рахунків за роумінг.