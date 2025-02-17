Найдоступніші тарифи для тих, хто не користується інтернетом: що пропонують оператори

Найдоступніші тарифи для тих, хто не користується інтернетом.

У сучасному світі мобільний інтернет став невід'ємною частиною життя багатьох людей. Проте, є значна кількість користувачів, які не потребують доступу до мережі і шукають вигідні тарифи без інтернету.

Розглянемо найкращі пропозиції від провідних мобільних операторів України: Київстар, Vodafone та Lifecell.

Київстар

Для тих, хто не користується інтернетом, Київстар пропонує тариф "LOVE UA Світло". Цей тариф включає безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар та 150 хвилин на інші мобільні мережі України. Мобільний інтернет 20 ГБ. Абонентська плата становить 250 грн на 4 тижні.

Для пенсіонерів та інвалідів Київстар пропонує тариф "LOVE UA Комфорт" за більш вигідною ціною 140 грн на місяць. Цей тариф включає безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар та 60 хвилин на інші мобільні мережі України. Мобільний інтернет 6 ГБ.

Тарифу зовсім без мобільного інтернету у Київстара немає.

Vodafone

Vodafone пропонує тариф "Red Start". Цей тариф включає безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone та 200 хвилин на інші мобільні мережі України. Абонентська плата становить 150 грн на місяць. Мобільний інтернет 20 ГБ.

Lifecell

Lifecell пропонує тариф "Максі". Цей тариф включає безлімітні дзвінки всередині мережі Lifecell та 750 хвилин на інші мобільні мережі України. Абонентська плата становить 190 грн на місяць. Мобільний інтернет 25 ГБ.

Альтернативні пропозиції

Якщо вам потрібен номер для мінімального зв'язку або для банківських операцій, варто звернути увагу на річні пакети від операторів. Наприклад, Київстар пропонує тариф "Smart SIM", який передбачає оплату раз на рік з мінімальним пакетом послуг. Lifecell має тариф "eSIM для месенджерів", який підходить для активних користувачів месенджерів, таких як Telegram, Viber, WhatsApp.

На жаль сучасні мобільні оператори не пропонують тарифів без мобільного інтернету. Тарифи, які ми запропонували, забезпечують безлімітні дзвінки всередині мережі та достатню кількість хвилин для дзвінків на інші мережі за доступною ціною. Обирайте тариф, який найкраще відповідає вашим потребам, і насолоджуйтесь якісним зв'язком без зайвих витрат.

Раніше "Телеграф" писав про мобільні тарифи для тих, хто не телефонує та що пропонують оператори.