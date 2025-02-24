З 28 лютого зв’язок стане безкоштовним: який з операторів порадує своїх клієнтів

Як дзвонити безкоштовно, навіть якщо тариф не оплачений?

Мобільний оператор Київстар повідомив про важливі зміни у своїх тарифах. З 28 лютого 2025 року оновлюються умови послуги "Ми разом", яка дозволяє залишатися на зв’язку навіть без коштів на рахунку.

Як повідомляє оператор, відтепер абоненти контракту та передплати отримають можливість здійснювати дзвінки на вибраний номер Київстар безкоштовно, навіть якщо тариф не оплачений.

Що зміниться для абонентів Київстар?

Після оновлення умов послуги "Ми разом" дзвінки на вибраний номер Київстар стануть абсолютно безкоштовними, незалежно від стану рахунку. Тобто, якщо у вас немає коштів на балансі або тариф не сплачений, ви все одно зможете телефонувати на визначений номер.

Як підключити послугу "Ми разом"?

Щоб обрати номер, на який можна телефонувати безкоштовно, потрібно:

Набрати комбінацію *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ – це номер абонента Київстар.

Або зателефонувати за коротким номером 535.

Перевірити, який номер підключений: *535*1# або у додатку "Мій Київстар".

Відключити послугу можна за запитом *535*0# або також зателефонувавши 535.

Зверніть увагу: у роумінгу ця послуга не працює!

Скільки коштує послуга?

За користування послугою встановлена фіксована плата – 10 грн на 100 днів. Однак дзвінки на вибраний номер Київстар залишаються безкоштовними.

Чому це важливо для абонентів?

Оновлені умови послуги дозволять абонентам завжди залишатися на зв’язку, навіть якщо закінчаться гроші на рахунку. Це особливо зручно для тих, хто користується мобільним зв’язком нерегулярно або часто стикається з ситуаціями, коли немає можливості поповнити баланс.

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