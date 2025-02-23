Подорож без зайвих витрат: як уникнути космічних рахунків за роумінг
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Економимо на зв’язку за кордоном: головні лайфхаки для туристів
Поїздки за кордон завжди приносять нові враження, але неприємним сюрпризом може стати величезний рахунок за мобільний зв’язок. Роумінг у Європі може коштувати дорого, якщо не знати про доступні способи економії.
"Телеграф" розглянув, як мінімізувати витрати на мобільний зв’язок під час подорожей.
Перевірте умови вашого оператора
Перед поїздкою варто ознайомитися з тарифами на роумінг вашого мобільного оператора. Багато українських операторів пропонують спеціальні пакети для користування мобільним зв’язком за кордоном. Наприклад:
- Київстар – тарифні пакети "Роумінг як вдома" з фіксованою оплатою за день.
- Vodafone – послуга "Роумінг, як удома" у багатьох європейських країнах.
- Lifecell – спеціальні пакети для інтернету та дзвінків у роумінгу.
Використовуйте eSIM або місцеву SIM-карту
Сучасні смартфони підтримують eSIM, що дозволяє придбати віртуальну SIM-карту європейського оператора ще до поїздки. Також можна придбати фізичну SIM-карту у країні перебування – це часто дешевший варіант, ніж роумінг від українських операторів.
Використовуйте Wi-Fi
- У кафе, готелях, аеропортах та навіть на вулицях багатьох європейських міст доступні безкоштовні Wi-Fi точки.
- Щоб захистити свої дані, використовуйте VPN, особливо в публічних мережах.
Дзвоніть через месенджери
Використовуйте WhatsApp, Viber або Telegram для здійснення дзвінків та відеозв’язку через Wi-Fi замість традиційних дзвінків у роумінгу.
Вимкніть мобільні дані та оновлення у фоновому режимі
Щоб уникнути випадкових витрат:
- Вимкніть мобільний інтернет у налаштуваннях телефону.
- Вимкніть автоматичне оновлення додатків і завантаження великих файлів.
Обирайте правильні тарифи перед поїздкою
Деякі оператори пропонують туристичні пакети з великим обсягом інтернету та хвилин на дзвінки в Європі. Варто придбати їх перед поїздкою, щоб зекономити.
Щоб уникнути величезних витрат на мобільний зв'язок у Європі, слід заздалегідь підготуватися: перевірити тарифи оператора, розглянути варіанти eSIM або місцевих SIM-карт, використовувати Wi-Fi та месенджери.
Раніше "Телеграф" писав про те, який тариф краще обрати дитині: на що батькам варто звернути увагу.