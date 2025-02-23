Подорож без зайвих витрат: як уникнути космічних рахунків за роумінг

Економимо на зв’язку за кордоном: головні лайфхаки для туристів

Поїздки за кордон завжди приносять нові враження, але неприємним сюрпризом може стати величезний рахунок за мобільний зв’язок. Роумінг у Європі може коштувати дорого, якщо не знати про доступні способи економії.

"Телеграф" розглянув, як мінімізувати витрати на мобільний зв’язок під час подорожей.

Перевірте умови вашого оператора

Перед поїздкою варто ознайомитися з тарифами на роумінг вашого мобільного оператора. Багато українських операторів пропонують спеціальні пакети для користування мобільним зв’язком за кордоном. Наприклад:

Київстар – тарифні пакети "Роумінг як вдома" з фіксованою оплатою за день.

– тарифні пакети "Роумінг як вдома" з фіксованою оплатою за день. Vodafone – послуга "Роумінг, як удома" у багатьох європейських країнах.

– послуга "Роумінг, як удома" у багатьох європейських країнах. Lifecell – спеціальні пакети для інтернету та дзвінків у роумінгу.

Використовуйте eSIM або місцеву SIM-карту

Сучасні смартфони підтримують eSIM, що дозволяє придбати віртуальну SIM-карту європейського оператора ще до поїздки. Також можна придбати фізичну SIM-карту у країні перебування – це часто дешевший варіант, ніж роумінг від українських операторів.

Використовуйте Wi-Fi

У кафе, готелях, аеропортах та навіть на вулицях багатьох європейських міст доступні безкоштовні Wi-Fi точки.

Щоб захистити свої дані, використовуйте VPN, особливо в публічних мережах.

Дзвоніть через месенджери

Використовуйте WhatsApp, Viber або Telegram для здійснення дзвінків та відеозв’язку через Wi-Fi замість традиційних дзвінків у роумінгу.

Вимкніть мобільні дані та оновлення у фоновому режимі

Щоб уникнути випадкових витрат:

Вимкніть мобільний інтернет у налаштуваннях телефону.

Вимкніть автоматичне оновлення додатків і завантаження великих файлів.

Обирайте правильні тарифи перед поїздкою

Деякі оператори пропонують туристичні пакети з великим обсягом інтернету та хвилин на дзвінки в Європі. Варто придбати їх перед поїздкою, щоб зекономити.

Щоб уникнути величезних витрат на мобільний зв'язок у Європі, слід заздалегідь підготуватися: перевірити тарифи оператора, розглянути варіанти eSIM або місцевих SIM-карт, використовувати Wi-Fi та месенджери.

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