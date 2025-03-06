НБУ підняв облікову ставку: що стало причиною і чого очікувати далі

Грошова політика НБУ: чому регулятор підвищив ставку до 15,5%?

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 15,5% на тлі прискорення інфляції. Це вже друге підвищення з початку 2025 року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу 6 березня.

Попри покращення інфляційних очікувань, увага до зростання цін залишається високою. Водночас регулятор оновив операційний дизайн: із 7 березня ставки за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування зростуть ще на 1 в.п.

"Наші заходи спрямовані на збереження привабливості гривневих заощаджень, стабільність валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань. Це допоможе повернути інфляцію до цільового рівня 5%", – зазначили у НБУ.

За офіційними даними, у січні інфляція прискорилася до 12,9% у річному вимірі. У лютому вона продовжила зростати через слабший врожай минулого року та збільшення виробничих витрат. Однак у другій половині року НБУ прогнозує уповільнення інфляції.

Серед основних ризиків для економіки Нацбанк називає війну, додаткові бюджетні потреби, руйнування інфраструктури та негативні міграційні тенденції. Також з’являються нові загрози – геополітична нестабільність і можливе розшарування світової торгівлі.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року НБУ зменшив облікову ставку з 15,5% до 14,5% річних, однак прискорення інфляції змусило регулятора повернути її до попереднього рівня.

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