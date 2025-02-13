НБУ може скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на перекази: коли і за яких умов

НБУ запровадив ліміт у 150 000 гривень на щомісячні перекази з картки на картку 1 жовтня 2023 року

Обмеження на карткові перекази у розмірі 150 000 гривень можуть скасувати вже навесні. Нацбанк готовий піти на такий крок, якщо побачить ефективну роботу банків із перевірки клієнтів.

Фінустанови мають самі знаходити тих, хто передає свої картки для незаконних оборудок. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

За словами очільника Нацбанку, самих обмежень недостатньо для боротьби з передачею карток у чужі руки. Банки повинні вдосконалити системи внутрішнього контролю та краще вивчати своїх клієнтів.

"Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час реєстрації та аналізували його операції", – зазначив Пишний.

На початку лютого більшість українських банків уже зробили перший крок – підписали спільний меморандум про посилення перевірок. Документ запроваджує додаткові обмеження для підозрілих клієнтів – їм дозволять переказувати не більше 50 000 гривень.

Нагадаємо, НБУ запровадив ліміт у 150 000 гривень на щомісячні перекази з картки на картку 1 жовтня 2023 року. Це зробили для боротьби з тими, хто використовує банківські рахунки для ухилення від податків, продажу наркотиків та нелегальної торгівлі зброєю.

Раніше "Телеграф" писав, що українців можуть чекати суворіші ліміти на банківські перекази. Але торкнуться вони не усіх.