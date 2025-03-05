Ринок акцій здивував аналітиків: несподівана реакція на політичні новини

Біржовий феномен: що викликало хвилю оптимізму серед інвесторів?

Українські акції різко зросли на тлі новин про потепління відносин між Києвом і Вашингтоном. Після повідомлень про можливе примирення президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та ймовірність мирних переговорів, котирування українських компаній на Варшавській фондовій біржі значно підскочили.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За даними WSE, на 13:15 за київським часом індекс WIG-Ukraine зріс на 12,96% – до 579,38 пунктів.

Найбільше подорожчали акції українських аграрних компаній. Курс Milkiland підскочив на 23,58%, "Агротон" – на 19,78%, "ІМК" – на 23,58%, а KSG-Agro – на 11,94%. Виробник цукру "Астарта" додав 7,99%, а компанія Coal Energy зросла на 15,67%.

Акції найбільшого виробника олії "Кернел", який не входить до індексу через малу free-float, додали 7,24%.

Позитивна динаміка спостерігається і на Лондонській фондовій біржі: акції агрохолдингу МХП зросли на 3,63%, а гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 6,93%.

На ринку єврооблігацій України також зафіксовано приріст: котирування зросли на 2-6%. Євробонди з погашенням у 2029 році досягли 70,13% від номіналу, а у 2036 році – 56,02%.

Крім того, ВВП-варранти подорожчали на 0,13% – до 77,95% від умовної вартості.

Експерти зазначають, що ринок позитивно відреагував на новини про можливе відновлення діалогу між Україною та США, що підвищує шанси на стабілізацію економічної ситуації в країні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що переговори США та України вже обговорюються між Києвом та Вашингтоном. Цьому, ймовірно, посприяв пост Зеленського про сварку з Трампом.