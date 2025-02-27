В Україні запрацювала європейська платіжна система від Revolut: у НБУ зробили попередження клієнтам

Компанія вже розробляє додаток для українських користувачів.

Revolut офіційно заявив про наміри виходу на український банківський ринок. Однак Національний банк України звернув увагу на те, що ця фінансова установа ще не отримала необхідних дозволів для роботи в країні.

Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги в країнах Європейського Союзу. Проте згідно із законодавством України, для ведення банківської діяльності на території країни необхідно або створити філію іноземного банку, або отримати банківську ліцензію. Обидві форми потребують дозволу від Національного банку. Про це йдеться у повідомленні НБУ у Фейсбуці.

"На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності", — йдеться у повідомленні регулятора.

Регулятор також наголошує, що всі учасники фінансового ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог, хоча НБУ й підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій.

Важливо! На клієнтів Revolut не поширюються норми законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів.

Що таке Revolut: особливості роботи та цікаві факти

Revolut — це фінансово-технологічна компанія, заснована в 2015 році росіянином Ніколаєм Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні.

Компанія пропонує цілий спектр фінансових послуг:

обмін валют;

платіжні картки;

торгівля акціями;

операції з криптовалютами;

банківські рахунки у фунтах та євро;

безкомісійні однорангові платежі.

Мобільний додаток Revolut дозволяє знімати кошти в банкоматах у 120 валютах та відправляти перекази у 29 валютах. За операції у вихідні дні стягується додаткова комісія від 0,5% до 2%.

Сьогодні Revolut офіційно працює у багатьох країнах світу. Відкрити рахунок можна таких країнах:

Австралія;

Бразилія;

Країни Європейської економічної зони (ЄЕЗ);

Японія;

Нова Зеландія;

Сінгапур;

Швейцарія;

Велика Британія;

Сполучені Штати Америки та інших.

Сервіс доступний також на Британській території в Індійському океані, острові Мен, Джерсі, Гернсі, а також у французьких заморських департаментах: Французькій Гвіані, Гваделупі, Майотті, Мартиніці, Реюньйоні та Сен-Мартені.

У 2020 році компанія стала прибутковою і з оцінкою в 4,2 млрд фунтів стала найціннішою фінтех-компанією Великої Британії. У 2021 році після додаткового фінансування вартість Revolut зросла до 33 млрд доларів.

У 2019 році було укладено глобальну угоду з Visa, завдяки якій Revolut вийшов на 24 нових ринки. У 2020 році сервіс почав працювати в Японії. Крім того, Revolut подав заявки на отримання банківських ліцензій у Великій Британії та США.

Втім, в історії компанії були й суперечливі моменти. Зокрема, алгоритми Revolut для боротьби з відмиванням грошей викликали автоматичне призупинення рахунків деяких клієнтів на тривалий період. Також було кілька публікацій про проблеми з умовами праці у компанії. Згідно з інформацією порталу Wired, у компанії не завжди виплачували зарплату та змушували працювати у вихідні дні.

Також раніше "Телеграф" писав, що ЄС посилив санкції проти Росії на треті роковини війни. Зокрема, було відключено 13 російських банків від платіжної системи SWIFT.