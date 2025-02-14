Безготівковий розрахунок в Україні стане простіше. Що пропонує НБУ

Приймайте платежі без термінала: як QR-коди допомагають бізнесу.

QR-коди — це особливо вигідно для малого бізнесу, оскільки знижує витрати на обслуговування, спрощує фінансові операції та робить оплату зручнішою для клієнтів.

Національний банк України детально пояснив, як бізнесу використовувати QR-коди для прийому безготівкових оплат за товари та послуги.

Новий підхід дозволяє підприємцям приймати платежі без необхідності встановлювати платіжні термінали чи укладати додаткові угоди з банками.

QR-код дозволяє бізнесу отримувати платежі безпосередньо на власні рахунки з меншою комісією, ніж при використанні платіжних карток. Це також знижує ризик помилок при введенні реквізитів, оскільки вся інформація зчитується автоматично через сканер платіжного застосунку.

За даними НБУ, понад 75% громадян з поточними рахунками вже можуть використовувати QR-коди, зокрема через такі банки як ПриватБанк, monobank та Ощадбанк, які підтримують цю функцію. Очікується, що ця кількість буде зростати завдяки розширенню функціоналу мобільних застосунків.

Окрім QR-кодів, бізнес може обмінюватися реквізитами через Deeplink – гіперпосилання, що містять платіжні дані та формуються за такими ж правилами. Ця технологія дозволяє підприємцям швидко та зручно надавати реквізити клієнтам без ризику помилок.

Для генерації QR-коду підприємці можуть перейти на сайт НБУ, де є детальна інструкція, або можуть скористатися сервісами свого банку або сторонніми генераторами. Наприклад, у Приват24 та Monobank є опція швидкого створення QR-кодів для оплати.

QR-коди вже використовуються багатьма малими підприємцями, зокрема кав’ярнями, магазинами та сервісними центрами, що робить процес оплати простим і зручним.

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