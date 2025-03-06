НБУ поднял учетную ставку: что стало причиной и чего ждать дальше

Денежная политика НБУ: почему регулятор повысил ставку до 15,5%?

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 15,5% на фоне ускорения инфляции. Это уже второе повышение с начала 2025 года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга 6 марта.

Несмотря на улучшение инфляционных ожиданий, внимание к росту цен остается высоким. В то же время регулятор обновил операционный дизайн: с 7 марта ставки по трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования вырастут еще на 1 п.п.

"Наши меры направлены на сохранение привлекательности гривневых сбережений, стабильность валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий. Это поможет вернуть инфляцию до целевого уровня 5%", — отметили в НБУ.

По официальным данным, в январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В феврале она продолжила расти из-за более слабого урожая в прошлом году и увеличения производственных затрат. Однако во второй половине года НБУ прогнозирует замедление инфляции.

Среди основных рисков для экономики Нацбанк называет войну, дополнительные бюджетные нужды, разрушение инфраструктуры и негативные миграционные тенденции. Также появляются новые угрозы – геополитическая нестабильность и возможное расслоение мировой торговли.

Напомним, что в феврале 2025 года НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 14,5% годовых, однако ускорение инфляции заставило регулятора вернуть ее к предыдущему уровню.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинские акции резко выросли на фоне новостей о потеплении отношений между Киевом и Вашингтоном. После сообщений о возможном примирении президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вероятности мирных переговоров, котировки украинских компаний на Варшавской фондовой бирже значительно подскочили.