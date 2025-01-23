Інфляція в Україні стрімко зростає. Як НБУ зарадить цьому

Результати мають з'явитись до кінця 2025

В Україні підвищать облікову ставку до 14,5% річних із 24 січня 2025 року. Таке рішення ухвалив Національний банк України (НБУ)

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, ставка підвищується вдруге поспіль. Раніше вона становила 13,5%.

"Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%", — сказав він.

За даними НБУ, у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. Прискорення інфляції тривало й у січні.

Зазначається, що у перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу. Інфляція сягне свого піка в II кварталі та із середини року почне знижуватися.

Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Зауважимо, що облікова ставка НБУ — це один із ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що в НБУ розповіли, скільки купюр та монет утилізували протягом трьох років.