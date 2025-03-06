Ваш номер телефону в небезпеці: як шахраї можуть його використовувати

Як уникнути шахрайства з використанням вашого номеру телефону?

В сучасному світі кіберзлочини стають все більш поширеними. Одним із способів, який використовують шахраї для отримання доступу до ваших особистих даних, є прив’язка вашого номеру телефону до свого гаджета.

Це може призвести до серйозних наслідків, таких як втрата конфіденційності, крадіжка грошей з банківських рахунків та інших шахрайських дій. "Телеграф" розглянув основні методи, які використовують шахраї для цього, та як захистити себе від таких атак.

Фішинг

Одним із найбільш поширених методів є фішинг. Шахраї можуть надсилати вам повідомлення або електронні листи, що виглядають як офіційні запити від банків або мобільних операторів. Вони можуть запитувати вас ввести конфіденційні дані або перейти за посиланням, яке приведе вас на фальшивий сайт, де вам запропонують ввести номер телефону та іншу інформацію.

Сім-своппінг

Ще одним методом є СІМ-своппінг. Шахраї зв'язуються з вашим мобільним оператором, вдаючи вас, і просять перевипустити SIM-карту на новий номер. Вони можуть використовувати фальшиві документи або навіть підкупити співробітників операторів. Після отримання нової SIM-карти шахраї отримують доступ до всіх ваших дзвінків, SMS та повідомлень, що дозволяє їм здійснювати фінансові операції від вашого імені.

Шпигунські програми

Шахраї можуть використовувати шпигунські програми, які вони встановлюють на ваш телефон через підозрілі додатки або вкладення в повідомленнях. Ці програми можуть копіювати вашу SIM-карту або навіть переадресовувати ваші дзвінки та повідомлення на інший номер.

Несанкціонований доступ до облікових записів

Шахраї можуть отримати доступ до ваших облікових записів, таких як електронна пошта або акаунти в соціальних мережах, де зберігаються ваші контактні дані. Вони можуть використовувати ці дані для активації вашого номеру телефону на своєму гаджеті.

Застосування соціальної інженерії

Шахраї можуть використовувати методи соціальної інженерії, такі як маніпуляції або обман, щоб змусити вас надати їм доступ до вашого номеру телефону. Це може включати підроблені телефонні дзвінки або повідомлення від імені служб підтримки.

Як захиститися?

Бережіть свої особисті дані: Не розголошуйте номер телефону, PIN-коди та інші конфіденційні дані стороннім особам.

Будьте обережні з повідомленнями: Не переходьте за підозрілими посиланнями та не відповідайте на невідомі повідомлення.

Використовуйте двоетапну автентифікацію: Захистіть свої облікові записи за допомогою двоетапної автентифікації.

Встановлюйте антивірусні програми: Використовуйте антивірусні програми для виявлення та видалення шкідливих програм.

Моніторте активність: Регулярно перевіряйте свої рахунки та звіти про операції, щоб вчасно виявити підозрілу активність.

Захист від шахраїв, які можуть прив’язати ваш номер телефону до свого гаджета, включає обережність, використання додаткових заходів безпеки та уважний моніторинг активності. Будьте пильні, щоб уникнути неприємних ситуацій та зберегти свої особисті дані в безпеці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що краще обрати для свого смартфона eSIM чи фізичну SIM-карту.