Ваш номер телефона в опасности: как мошенники могут его использовать

Как избежать мошенничества с использованием вашего телефонного номера?

В современном мире киберпреступления становятся все более распространенными. Одним из способов, которые используют мошенники для получения доступа к вашим личным данным, является привязка вашего номера телефона к своему гаджету.

Это может привести к серьезным последствиям, таким как потеря конфиденциальности, воровство денег с банковских счетов и других мошеннических действий. "Телеграф" рассмотрел основные методы, которые используют мошенники для этого, и как защитить себя от таких атак.

Фишинг

Одним из наиболее распространенных методов является фишинг. Мошенники могут посылать вам сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные запросы от банков или мобильных операторов. Они могут запрашивать вас ввести конфиденциальные данные или перейти по ссылке, которая приведет вас на фальшивый сайт, где вам предложат ввести телефонный номер и другую информацию.

СИМ-своппинг

Еще одним методом является СИМ-своппинг. Мошенники связываются с вашим мобильным оператором, делая вид, и просят перевыпустить SIM-карту на новый номер. Они могут использовать фальшивые документы или даже подкупить сотрудников операторов. После получения новой SIM-карты мошенники получают доступ ко всем звонкам, SMS и сообщениям, что позволяет им совершать финансовые операции от вашего имени.

Шпионские программы

Мошенники могут использовать шпионские программы, которые они устанавливают на ваш телефон через подозрительные приложения или вложения в сообщениях. Эти приложения могут копировать SIM-карту или даже переадресовывать звонки и сообщения на другой номер.

Несанкционированный доступ к аккаунтам

Мошенники могут получить доступ к вашим аккаунтам, таким как электронная почта или аккаунты в социальных сетях, где хранятся ваши контактные данные. Они могут использовать эти данные для активации вашего телефонного номера на своем гаджете.

Применение социальной инженерии

Мошенники могут использовать методы социальной инженерии, такие как манипуляции или обман, чтобы заставить вас предоставить им доступ к вашему телефонному номеру. Это может включать поддельные звонки или сообщения от имени служб поддержки.

Как защититься?

Сохраняйте свои личные данные: Не разглашайте номер телефона, PIN-коды и другие конфиденциальные данные посторонним лицам.

Будьте осторожны с сообщениями: Не переходите по подозрительным ссылкам и не отвечайте на неизвестные сообщения.

Используйте двухэтапную проверку подлинности: Защитите свои учетные записи с помощью двухэтапной проверки подлинности.

Установка антивирусных программ: Используйте антивирусные программы для обнаружения и удаления вредоносных программ.

Мониторьте активность: регулярно проверяйте свои счета и отчеты об операциях, чтобы вовремя выявить подозрительную активность.

Защита от мошенников, которые могут привязать ваш номер телефона к своему гаджету, включает в себя осторожность, использование дополнительных мер безопасности и внимательный мониторинг активности. Будьте бдительны, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить свои личные данные в безопасности.

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