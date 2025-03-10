Курс долара лихоманить: економіст назвав найкращі способи зберегти і примножити кошти

Долар США впав до тримісячного мінімуму

Заяви президента США Дональда Трампа про запровадження мит проти Канади, Мексики та Китаю призвели до падіння курсів канадського долара, мексиканського песо та китайського юаня. Водночас і сам долар США ослаб до найнижчого з грудня 2024 рівня, склавши 105,46 пункту до основних валют.

"Телеграф" поговорив про це з координатором експертних груп Економічної експертної платформи Олегом Гетьманом. Він пояснив, які інші основні світові валюти стають дорожчими на тлі зниження американського долара.

Більше читайте у публікації: "Трамп повертає долар по 8? Що коїться з валютою і чи бігти по євро".

Отже, максимум останніх трьох місяців становить:

Британський фунт стерлінгів — 1,28025 дол.

— 1,28025 дол. Євро — 1,0639 дол. (після повідомлень про створення у Німеччині 500-мільярдного інвестиційного фонду, який може компенсувати напруженість у світовій торгівлі). Це найкращий тиждень для євро з листопада 2022 року.

Прибутковість 30-річних облігацій у Німеччині в один момент підскочила на 25 базисних пунктів. Короткострокові доходи також зросли, підвищивши курс євро по відношенню до долара.

Водночас Олег Гетьман нагадав: головні для нас протягом багатьох десятиліть валюти — євро і долар. Вони вже довго коливаються в межах один до одного.

"Це дві найбільш стабільні у світі валюти й вони й далі залишаються одним з дуже хороших способів зберігати кошти. Але — лише зберігати. Якщо людина хоче свої кошти не лише зберігати, а ще потроху примножувати, то валюти для цього не дуже підходять", — каже економіст.

На його думку, найбільш надійними інструментами інвестування для примноження коштів є валютні облігації, по яких нема податків, зате є високий відсоток (16%, 17%, і навіть 18%, що значно вище за нашу інфляцію в 6,7%). Або ж це комерційна нерухомість. Тож, окрім купівлі валют, варто розглянути й інші інструменти збереження та інвестування.

Раніше "Телеграф" писав, чому дорожчає золото і коли воно може впасти в ціні.