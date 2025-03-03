Гривня зміцнюється? Як саміт в Лондоні вплинув на курс євро і долара в Україні

Падіння євро та долара — така реакція валютного ринку на міжнародну зустріч у Лондоні

Курс валют в Україні, схоже, відреагував на останні політичні події — саміт у Лондоні щодо безпекової ситуації в Україні. Національний банк України на 3 березня встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 41,43 грн/$.

Варто зазначити, що курс долара знизився на 8 копійок порівняно з попереднім показником. Про це свідчить офіційний курс валют, опублікований на сайті НБУ.

Водночас курс євро встановлений на рівні 43,11 грн/€, що на 38 копійок менше, ніж було раніше. Такі зміни відбуваються на тлі важливих міжнародних подій.

Офіційні курси валют НБУ на 3 березня:

1 долар США — 41,43 грн;

1 євро — 43,11 грн;

1 польський злотий — 10,39 грн;

10 російських рублів — 4,68 грн;

1 швейцарський франк — 45,95 грн;

1 юань — 5,69 грн.

Курс валют НБУ

Згідно з даними сайту Мінфін, 3 березня 2025 року курс долара на міжбанку становить:

Купівля: 41,5900 грн (зріс на 0,02);

Продаж: 41,6200 грн (зріс на 0,02).

Курс євро на міжбанку:

Купівля: 43,2702 грн (без змін);

Продаж: 43,2972 грн (без змін).

Середній курс в обмінних пунктах Києва

Середній курс валют в обмінних пунктах Києва становить:

Долар США (USD)

Купівля: 41,60 грн (без змін)

Продаж: 41,75 грн (знизився на 0,01).

Євро (EUR)

Купівля: 43,60 грн (знизився на 0,02);

Продаж: 43,83 грн (знизився на 0,03).

Польський злотий (PLN)

Купівля: 10,45 грн (без змін);

Продаж: 10,60 грн (без змін).

Британський фунт (GBP)

Купівля: 52,30 грн (без змін);

Продаж: 53,00 грн (без змін).

Що відбувається на саміті в Лондоні?

У Лондоні в неділю, 2 березня, розпочався важливий саміт щодо ситуації в Україні. Участь у зустрічі взяли керівники України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції.

Крім того, до саміту долучилися міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Організатором заходу став прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Учасники саміту обговорили нагальні виклики, які постали перед Україною та всією Європою, питання боротьби проти російської агресії та шляхи досягнення справедливого, стійкого миру.

Раніше "Телеграф" також писав, яким буде курс долара в 2025 році. Можливе завершення війни може суттєво вплинути на курс валют, однак передбачити точні зміни поки ще складно.