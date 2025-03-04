Трамп образив Трюдо і почав погрожувати Оттаві

Відносини між США і Канадою загострюються

Дональд Трамп образив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і пригрозив подвоїти вже запроваджене мито на канадські товари. Президент США таким чином відреагував на заяву Трюдо про те, що Канада у відповідь запровадить 25% мита на товари з Америки.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав прем’єра Трюда "губернатором Канади" і відкрито заявив про готовність посилити економічний тиск. Трюдо ж повідомив про те, що збирається поскаржитися на США до Світової організації торгівлі.

Історія конфлікту

Президент Америки Дональд Трамп ще в лютому підписав указ про введення мит стосовно товарів із Мексики, Канади та Китаю. Канада домоглася відстрочки, пообіцявши реалізувати план зміцнення кордону з США вартістю $1,3 млрд і взяти на себе нові зобов'язання щодо боротьби з наркоторгівлею. Однак у вівторок, 4 березня, мита в розмірі 25% набули чинності.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що збирається поскаржитися у Світову організацію торгівлі на США через введення 25% мита на їхні товари, і заявив, що такий вчинок Трампа "дуже дурний". Він також пообіцяв запровадити у відповідь 25% мита на товари, що імпортуються зі США.

"США розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, їхнього найближчого друга… Я не звик погоджуватися з Wall Street Journal, але, Дональде, вони наголошують, що хоча ти і дуже розумний хлопець, це дуже дурний вчинок", — сказав прем'єр-міністр Канади.

У відповідь на ці заяви Дональд Трамп написав у соцмережі про те, що Трюдо — це "губернатор Канади", чим, найімовірніше, хотів образити прем'єра. Також глава Білого дому наголосив, що Америка може подвоїти вже введені мита на канадські товари.

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що, коли він запроваджує відповідне мито проти США, наш відповідний тариф негайно збільшиться на таку саму суму!" — написав Трамп.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп все ж таки підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари. Піднебесна негайно завдала удару у відповідь.