Курс доллара лихорадит: экономист назвал лучшие способы сохранить и приумножить средства

Доллар США упал до трехмесячного минимума

Заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая привели к падению курсов канадского доллара, мексиканского песо и китайского юаня. В то же время и сам доллар США ослаб до самого низкого с декабря 2024 года уровня, составив 105,46 пункта к основным валютам.

"Телеграф" поговорил об этом с координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы Олегом Гетьманом. Он объяснил, какие другие основные мировые валюты дорожают на фоне снижения американского доллара.

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Итак, максимум последних трех месяцев составляет:

Британский фунт стерлингов – 1,28025 долл.

– 1,28025 долл. Евро — 1,0639 долл. (после сообщений о создании в Германии 500-миллиардного инвестиционного фонда, способного компенсировать напряженность в мировой торговле). Это лучшая неделя для евро с ноября 2022 года.

Доходность 30-летних облигаций в Германии в один момент подскочила на 25 базисных пунктов. Краткосрочные доходы также выросли, повысив курс евро по отношению к доллару.

В то же время Олег Гетьман напомнил: главные для нас на протяжении многих десятилетий валюты — евро и доллар. Они уже долго колеблются в пределах друг друга.

"Это две самые стабильные в мире валюты и они и дальше остаются одним из очень хороших способов хранить средства. Но — только хранить. Если человек хочет свои средства не только хранить, а еще понемногу приумножать, то валюты для этого не очень подходят", — говорит экономист.

По его мнению, наиболее надежными инструментами инвестирования для приумножения средств являются валютные облигации, по которым нет налогов, зато высокий процент (16%, 17%, и даже 18%, что значительно выше нашей инфляции в 6,7%). Или же это коммерческая недвижимость. Следовательно, кроме покупки валют, нужно рассмотреть и другие инструменты хранения и инвестирования.

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