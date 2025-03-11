Незадоволені ЖЕКом чи ОСББ? Дізнайтесь, як обрати нового управителя будинку

Покрокова інструкція: як змінити керуючу компанію вашого будинку.

Власники квартир у багатоквартирних будинках не завжди задоволені якістю послуг від керуючої компанії (ЖЕКу або ОСББ). Неналежне утримання будинку, завищені тарифи та відсутність якісного сервісу можуть стати причиною для зміни керуючої компанії.

Як це зробити правильно та які кроки потрібно пройти, розбирався "Телеграф".

Що таке керуюча компанія та які її обов’язки?

Керуюча компанія – це юридична особа, яка обслуговує багатоквартирний будинок, забезпечує прибирання території, ремонтні роботи, вивезення сміття, утримання комунікацій та інші послуги. Вона діє на підставі договору з мешканцями будинку.

Згідно із Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", мешканці самостійно можуть обирати, хто управлятиме їхнім будинком – ЖЕК, приватну керуючу компанію чи створене ОСББ.

Підстави для зміни керуючої компанії

Незадовільна якість послуг (відсутність прибирання, аварійний стан будинку тощо).

Безпідставне підвищення тарифів.

Порушення умов договору.

Бажання мешканців обрати нову компанію або створити ОСББ.

Як змінити керуючу компанію: покроковий алгоритм

Крок 1. Зібрати ініціативну групу

Щоб розпочати процес зміни керуючої компанії, потрібно створити ініціативну групу мешканців, які будуть займатися підготовкою документів, пошуком альтернативних варіантів та організацією загальних зборів.

Крок 2. Аналіз договору з чинною компанією

Перед розірванням договору слід уважно вивчити його умови. Деякі угоди передбачають штрафні санкції або необхідність попереднього повідомлення компанії за певний час (наприклад, за 1-3 місяці).

Крок 3. Пошук нової керуючої компанії або створення ОСББ

Варіанти заміни:

Вибір іншої приватної керуючої компанії.

Створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) для самостійного управління.

Важливо провести переговори з потенційними керуючими компаніями, порівняти їхні тарифи, умови договору та якість обслуговування.

Крок 4. Проведення загальних зборів мешканців

Щоб змінити керуючу компанію, потрібно скликати загальні збори співвласників будинку. На зборах слід розглянути питання:

Розірвання угоди з чинною компанією. Вибір нової керуючої компанії або створення ОСББ. Підписання нового договору.

Для ухвалення рішення потрібно зібрати голоси не менше 50%+1 від загальної кількості власників квартир у будинку.

Крок 5. Оформлення рішення та підписання нового договору

Протокол зборів потрібно оформити письмово та передати відповідним органам місцевого самоврядування. Після цього підписується договір із новою керуючою компанією.

Крок 6. Повідомлення старої компанії та перехід на нову систему управління

Необхідно офіційно повідомити стару керуючу компанію про розірвання договору та підписати акт прийому-передачі справ. Після цього нова компанія або ОСББ починає виконувати свої обов’язки.

Зміна керуючої компанії – це реальний механізм покращення якості обслуговування будинку. Якщо мешканці незадоволені роботою ЖЕКу або керуючої компанії, вони мають право ініціювати зміни. Головне – діяти згідно із законодавством, організувати загальні збори та ретельно вибрати нового управителя, який відповідатиме очікуванням співвласників.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви не живете в квартирі.