Вплив місцевої влади та ОСББ: чи можуть мешканці багатоквартирних будинків знизити комунальні тарифи

Як зменшити витрати на комунальні послуги у багатоквартирному будинку?

Багато мешканців багатоквартирних будинків задаються питанням: чи можуть вони самостійно впливати на вартість комунальних послуг, які отримують? Яку роль у цьому відіграють місцева влада та ОСББ?

"Телеграф" розбирався у законодавстві та реальних механізмах регулювання тарифів.

Як формуються тарифи на комунальні послуги?

В Україні тарифи на комунальні послуги поділяються на дві основні групи:

Регульовані державою (наприклад, газ, електроенергія, централізоване водопостачання та опалення). Їх встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або місцеві органи влади.

(наприклад, газ, електроенергія, централізоване водопостачання та опалення). Їх встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або місцеві органи влади. Нерегульовані державою (утримання будинку, вивіз сміття, обслуговування ліфтів тощо). Вартість таких послуг можуть визначати постачальники, ОСББ або керуючі компанії.

Роль місцевої влади в регулюванні тарифів

Місцева влада має певний вплив на тарифи, але цей вплив обмежений:

Тарифи на тепло, воду та водовідведення для місцевих підприємств може встановлювати виконавчий орган місцевого самоврядування, якщо постачальник не підпорядковується НКРЕКП.

для місцевих підприємств може встановлювати виконавчий орган місцевого самоврядування, якщо постачальник не підпорядковується НКРЕКП. Муніципальні програми субсидій та компенсацій дозволяють зменшити фінансове навантаження на мешканців.

дозволяють зменшити фінансове навантаження на мешканців. Контроль за обґрунтованістю тарифів. Якщо підприємство-постачальник комунальних послуг завищує тарифи, міська влада може ініціювати перевірку.

Проте місцеві органи не можуть зменшувати затверджені на державному рівні тарифи на газ чи електроенергію.

Чи може ОСББ впливати на тарифи?

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має більше можливостей впливати на комунальні витрати мешканців. ОСББ не може змінювати державні тарифи на газ чи воду, але може:

Вибирати постачальників деяких послуг (наприклад, керуючої компанії, обслуговування ліфтів, охорони, вивозу сміття).

(наприклад, керуючої компанії, обслуговування ліфтів, охорони, вивозу сміття). Знижувати витрати на опалення шляхом утеплення будинку, встановлення індивідуального теплового пункту, енергоефективних заходів.

шляхом утеплення будинку, встановлення індивідуального теплового пункту, енергоефективних заходів. Переглядати тариф на управління будинком , адже він визначається загальними зборами співвласників.

, адже він визначається загальними зборами співвласників. Переходити на альтернативні джерела енергії – встановлювати сонячні панелі чи системи автономного опалення, що дозволяє зменшити витрати на електроенергію та тепло.

Чи можна знизити тарифи в конкретному будинку?

Повністю уникнути високих тарифів не вдасться, але їх можна оптимізувати:

Створення ОСББ та грамотне управління будинком дозволяє контролювати витрати та обирати вигідніші умови на послуги.

дозволяє контролювати витрати та обирати вигідніші умови на послуги. Перехід на альтернативне опалення або енергоефективні заходи (утеплення, встановлення лічильників, модернізація тепломереж).

(утеплення, встановлення лічильників, модернізація тепломереж). Активна участь у місцевих програмах субсидій та компенсацій.

Місцева влада має обмежений вплив на тарифи, але може регулювати частину комунальних послуг і запроваджувати соціальні програми підтримки. ОСББ, у свою чергу, має більше можливостей для управління витратами мешканців: від вибору постачальників до енергозбереження. Тому створення ОСББ та впровадження сучасних енергоефективних рішень – реальний шлях до зменшення витрат на комунальні послуги в конкретному будинку.

Раніше "Телеграф" писав про те, чим вигідніше опалювати будинок: сонячними батареями чи тепловим насосом.