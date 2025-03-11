Недовольны ЖЭКом или ОСМД? Узнайте, как выбрать нового управляющего дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пошаговая инструкция: как сменить управляющую компанию вашего дома.
Владельцы квартир в многоквартирных домах не всегда довольны качеством услуг от управляющей компании (ЖЭКа или ОСМД). Ненадлежащее содержание дома, завышенные тарифы и отсутствие качественного сервиса могут стать причиной смены управляющей компании.
Как это сделать правильно и какие шаги нужно пройти, разбирался "Телеграф".
Что такое управляющая компания и каковы ее обязанности?
Управляющая компания – это юридическое лицо, обслуживающее многоквартирный дом, обеспечивающее уборку территории, ремонтные работы, вывоз мусора, содержание коммуникаций и другие услуги. Она действует на основании договора с жильцами дома.
Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", жильцы самостоятельно могут выбирать, кто будет управлять их домом — ЖЭК, частная управляющая компания или созданное ОСМД.
Основания для смены управляющей компании
- Неудовлетворительное качество услуг (отсутствие уборки, аварийное состояние дома).
- Безосновательное повышение тарифов.
- Нарушение условий контракта.
- Желание жителей выбрать новую компанию или создать ОСМД.
Как поменять управляющую компанию: пошаговый алгоритм
Шаг 1. Собрать инициативную группу
Чтобы начать процесс смены управляющей компании, нужно создать инициативную группу жителей, которые будут заниматься подготовкой документов, поиском альтернативных вариантов и организацией общего собрания.
Шаг 2. Анализ договора с действующей компанией
Перед расторжением договора следует изучить его условия. Некоторые сделки предусматривают штрафные санкции или необходимость предварительного уведомления компании за определенное время (например, за 1-3 месяца).
Шаг 3. Поиск новой управляющей компании или создание ОСМД
Варианты замены:
- Выбор другой частной управляющей компании.
- Создание ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) для самостоятельного управления.
Важно провести переговоры с потенциальными управляющими компаниями, сравнить их тарифы, условия договора и качество обслуживания.
Шаг 4. Проведение общего собрания жителей
Чтобы сменить управляющую компанию, нужно созвать общее собрание совладельцев дома. На собрании следует рассмотреть вопрос:
- Разрыв соглашения с действующей компанией.
- Выбор новой управляющей компании или создание ОСМД.
- Подписание нового договора.
Для принятия решения нужно собрать голоса не менее 50%+1 от общего количества владельцев квартир в доме.
Шаг 5. Оформление решения и подписание нового договора
Протокол собрания следует оформить в письменном виде и передать соответствующим органам местного самоуправления. После этого подписывается договор с новой управляющей компанией.
Шаг 6. Сообщения старой компании и переход на новую систему управления
Необходимо официально сообщить старой управляющей компании о расторжении договора и подписать акт приема-передачи дел. После этого новая компания или ОСМД начинает выполнять свои обязанности.
Смена управляющей компании – это реальный механизм улучшения качества обслуживания дома. Если жители недовольны работой ЖЭКа или управляющей компании, они вправе инициировать изменения. Главное – действовать согласно законодательству, организовать общее собрание и тщательно выбрать нового управляющего, отвечающего ожиданиям совладельцев.
Ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли платить за коммунальные услуги, если вы не живете в квартире.