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Недовольны ЖЭКом или ОСМД? Узнайте, как выбрать нового управляющего дома

Автор
Елена Завальнюк
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Автор
Управляющая компания
Управляющая компания. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пошаговая инструкция: как сменить управляющую компанию вашего дома.

Владельцы квартир в многоквартирных домах не всегда довольны качеством услуг от управляющей компании (ЖЭКа или ОСМД). Ненадлежащее содержание дома, завышенные тарифы и отсутствие качественного сервиса могут стать причиной смены управляющей компании.

Как это сделать правильно и какие шаги нужно пройти, разбирался "Телеграф".

Что такое управляющая компания и каковы ее обязанности?

Управляющая компания – это юридическое лицо, обслуживающее многоквартирный дом, обеспечивающее уборку территории, ремонтные работы, вывоз мусора, содержание коммуникаций и другие услуги. Она действует на основании договора с жильцами дома.

Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", жильцы самостоятельно могут выбирать, кто будет управлять их домом — ЖЭК, частная управляющая компания или созданное ОСМД.

Основания для смены управляющей компании

  • Неудовлетворительное качество услуг (отсутствие уборки, аварийное состояние дома).
  • Безосновательное повышение тарифов.
  • Нарушение условий контракта.
  • Желание жителей выбрать новую компанию или создать ОСМД.

Как поменять управляющую компанию: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Собрать инициативную группу

Чтобы начать процесс смены управляющей компании, нужно создать инициативную группу жителей, которые будут заниматься подготовкой документов, поиском альтернативных вариантов и организацией общего собрания.

Шаг 2. Анализ договора с действующей компанией

Перед расторжением договора следует изучить его условия. Некоторые сделки предусматривают штрафные санкции или необходимость предварительного уведомления компании за определенное время (например, за 1-3 месяца).

Шаг 3. Поиск новой управляющей компании или создание ОСМД

Варианты замены:

  • Выбор другой частной управляющей компании.
  • Создание ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) для самостоятельного управления.

Важно провести переговоры с потенциальными управляющими компаниями, сравнить их тарифы, условия договора и качество обслуживания.

Шаг 4. Проведение общего собрания жителей

Чтобы сменить управляющую компанию, нужно созвать общее собрание совладельцев дома. На собрании следует рассмотреть вопрос:

  1. Разрыв соглашения с действующей компанией.
  2. Выбор новой управляющей компании или создание ОСМД.
  3. Подписание нового договора.

Для принятия решения нужно собрать голоса не менее 50%+1 от общего количества владельцев квартир в доме.

Шаг 5. Оформление решения и подписание нового договора

Протокол собрания следует оформить в письменном виде и передать соответствующим органам местного самоуправления. После этого подписывается договор с новой управляющей компанией.

Шаг 6. Сообщения старой компании и переход на новую систему управления

Необходимо официально сообщить старой управляющей компании о расторжении договора и подписать акт приема-передачи дел. После этого новая компания или ОСМД начинает выполнять свои обязанности.

Смена управляющей компании – это реальный механизм улучшения качества обслуживания дома. Если жители недовольны работой ЖЭКа или управляющей компании, они вправе инициировать изменения. Главное – действовать согласно законодательству, организовать общее собрание и тщательно выбрать нового управляющего, отвечающего ожиданиям совладельцев.

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