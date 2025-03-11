Недовольны ЖЭКом или ОСМД? Узнайте, как выбрать нового управляющего дома

Пошаговая инструкция: как сменить управляющую компанию вашего дома.

Владельцы квартир в многоквартирных домах не всегда довольны качеством услуг от управляющей компании (ЖЭКа или ОСМД). Ненадлежащее содержание дома, завышенные тарифы и отсутствие качественного сервиса могут стать причиной смены управляющей компании.

Как это сделать правильно и какие шаги нужно пройти, разбирался "Телеграф".

Что такое управляющая компания и каковы ее обязанности?

Управляющая компания – это юридическое лицо, обслуживающее многоквартирный дом, обеспечивающее уборку территории, ремонтные работы, вывоз мусора, содержание коммуникаций и другие услуги. Она действует на основании договора с жильцами дома.

Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", жильцы самостоятельно могут выбирать, кто будет управлять их домом — ЖЭК, частная управляющая компания или созданное ОСМД.

Основания для смены управляющей компании

Неудовлетворительное качество услуг (отсутствие уборки, аварийное состояние дома).

Безосновательное повышение тарифов.

Нарушение условий контракта.

Желание жителей выбрать новую компанию или создать ОСМД.

Как поменять управляющую компанию: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Собрать инициативную группу

Чтобы начать процесс смены управляющей компании, нужно создать инициативную группу жителей, которые будут заниматься подготовкой документов, поиском альтернативных вариантов и организацией общего собрания.

Шаг 2. Анализ договора с действующей компанией

Перед расторжением договора следует изучить его условия. Некоторые сделки предусматривают штрафные санкции или необходимость предварительного уведомления компании за определенное время (например, за 1-3 месяца).

Шаг 3. Поиск новой управляющей компании или создание ОСМД

Варианты замены:

Выбор другой частной управляющей компании.

Создание ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) для самостоятельного управления.

Важно провести переговоры с потенциальными управляющими компаниями, сравнить их тарифы, условия договора и качество обслуживания.

Шаг 4. Проведение общего собрания жителей

Чтобы сменить управляющую компанию, нужно созвать общее собрание совладельцев дома. На собрании следует рассмотреть вопрос:

Разрыв соглашения с действующей компанией. Выбор новой управляющей компании или создание ОСМД. Подписание нового договора.

Для принятия решения нужно собрать голоса не менее 50%+1 от общего количества владельцев квартир в доме.

Шаг 5. Оформление решения и подписание нового договора

Протокол собрания следует оформить в письменном виде и передать соответствующим органам местного самоуправления. После этого подписывается договор с новой управляющей компанией.

Шаг 6. Сообщения старой компании и переход на новую систему управления

Необходимо официально сообщить старой управляющей компании о расторжении договора и подписать акт приема-передачи дел. После этого новая компания или ОСМД начинает выполнять свои обязанности.

Смена управляющей компании – это реальный механизм улучшения качества обслуживания дома. Если жители недовольны работой ЖЭКа или управляющей компании, они вправе инициировать изменения. Главное – действовать согласно законодательству, организовать общее собрание и тщательно выбрать нового управляющего, отвечающего ожиданиям совладельцев.

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