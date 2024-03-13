Голову району Києва запідозрили у політичному піарі: запросив Дурнєва

"Телеграф" зв'язався з пресслужбою голови та намагався поспілкуватися з блогером

11 березня голова Оболонської РДА Кирило Фесик на своїй сторінці в Facebook анонсував зустріч для жителів району з відомим шоуменом, блогером Олексієм Дурнєвим. Однак цей допис викликав критику з боку мешканців Оболонського району.

У пресслужбі Фесика зазначили, що зустріч таки відбудеться. А на наступний день голова видалив анонс події у себе на сторінці. Але інтернет пам'ятає все.

Кирило Фесик у Facebook

"Цього разу на такий захід ми запросили відому, успішну та багатогранну людину — Олексія Дурнєва, який є шоуменом, ведучим, продюсером, блогером та інвестором. Він розповість про свій життєвий шлях, про свої принципи та погляди на сучасний світ і поділиться своїми секретами самопрезентації, і розвитку особистості у публічній площині. Впевнений, що такі навички, життєво необхідні будь-кому в сучасному світі", — написав Фесик.

Текст допису

У коментарях до голови поставили запитання: "Яка ваша мотивація у проведені таких заходів? Вона ж має бути.., щоб що? Я без сарказму, просто дійсно не можу придумати жодного аргументу, що саме це дає.. хіба що Дурнєв запостить це в своєму інстаграмі й ви отримаєте його підписників. Тобто вашу особисту вигоду я хоч якусь бачу. А яка мета заходу в масштабах району? Яка користь для громади чи району?", — написала підписниця.

Також у групі жителів Оболонського району, одна з учасників написала допис, де висловила своє невдоволення щодо ситуації. Вона вважає, що організація таких зустрічей не є прямим обов'язком голови РДА. За її словами, це свідчить про те, що Кирило Фесик не зосереджується на своїй основній роботі.

"Про останній пост Голови нашого району… Він мене просто заблокував… Для організації дебатів і схожих заходів існують як мінімум два Відділи РДА, які мають це у своїй прямій сфері зобов’язань. Дуже цікаво, як я розумію (виправте, якщо це не так), можливість організації дебатів зʼявилась як наслідок наявності вільного від роботи часу (що видно із відповіді раніше). Це означає, що Кирило Олександрович: а) довів район до стану можливості інерційного руху та розвитку (одразу відпадає), або б) почав виконувати менше роботи/її обʼєм став меншим. Логічним є висновок, що Кирило Олександрович став виконувати обсяг роботи на посаді, що є меншим за попередній час", — написала учасниця групи "Оболонський район м. Києва".

Критика голови Оболонської РДА

Критикиня також вважає, що анонс зустрічі з відомою особистістю – це просто піар-хід Кирила Фесика, спрямований на те, щоб заробити "політичні бали".

"На жаль, політична грамотність моїх рідненьких оболонців ще не дозволяє виявити "піар-кроки" для заробляння політичних балів", — додала вона.

Український бізнесмен та блогер Гарік Корогодський обурився реакцією киянки та відповів на її допис.

"Я мав виступ перед школярами. По-перше, вони чудові. По-друге, я розповів, нащо навчатися, коли йти у бізнес, багато питань про життя та стосунки з батьками. Жодного поганого відгуку не було. Що не так?" — написав бізнесмен.

На запитання чи це була ініціатива Фесика в організації цієї зустрічі, Корогодський відповів: "Моя, і я виступаю часто перед молоддю".

Відповідь Корогодського

Блогер Олексій Дурнєв не відповів журналістам "Телеграфу". У пресслужбі Фесика взагалі відмахнулися, не прокоментувавши майже нічого. Чому скасували зустріч — не відомо.

Що відомо про Кирила Фесика

Народився у Києві 3 жовтня 1986 року.

У 2008 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2017 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2009 році успішно склав кваліфікаційний іспит адвоката та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2010 по квітень 2020 року працював директором в ТОВ "Бюро адвоката Фесика". З 2013 року по квітень 2020 року працював директором в адвокатському об’єднанні "Мітракс".

18 травня 2020 року розпорядженням президента України призначений на посаду голови Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації.

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