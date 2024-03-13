Екологи б'ють на сполох: які озера можуть зникнути з мапи Києва

В зоні підвищеного ризику опинилися 12 озер

Сім київських озер потрапили до рук приватного бізнесу та забудовників, що може призвести до їх знищення, подібно до Синього озера на Виноградарі. Воно повністю висохло.

За даними Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), кожне третє озеро в Києві вже частково забудовано, а на кожне друге забудовники робили замах. Загалом, понад 40 водойм столиці вже знищено.

Серед прикладів знищених озер екологи називають Ковтун у Дарницькому районі, що було знищене забудовою 2017 року. Також було частково засипане Качине озеро, яке постраждало під час будівництва проспекту Петра Григоренка.

"На Позняках під час забудови зникли прекрасні заплавні озера Ластовник, Піщане, Солоне, Ковтуб, Васильківська Прірва, Наумка, Тильниця, Убідь, що були показані на картах ще 1943 року", — зазначають екологи з КЕКЦ.

12 озер в Києві зараз мають обмежений або перекритий доступ. Це, зокрема, озеро "Корольок" та деякі водойми в районі Русанівських садів.

КЕКЦ опублікував список озер, які знаходяться в зоні підвищеного ризику:

Демидівське (біля Бортничів) — 11,2 га, передане ТОВ "Енергоресурс-Україна";

Лукове на Оболоні (біля затоки "Верблюд"), одне з найчистіших — 8 га, документи про передачу ТОВ "Дніпровська Рів'єра" в стані оформлення;

В'язки на Осокорках — 7 га, передане агрофірмі "Зодіак";

Малий Небреж на Осокорках — близько 2 га, передано ТОВ "Будеволюція";

Качине на Позняках — близько 2 га, вже частково засипане забудовниками, у постійному користуванні КП "Київське інвестагентство";

Вирлиця на Осокорках — в оренді в компанії "Мрія-Інвест" під будівництво ТРЦ (поки тривають суди);

Ерік біля Галерного острова — віддане під будівництво ТРЦ.

За словами екологів, головними методами знищення озер у Києві є забудова, повна або часткова. Бетонування берегів або їхнє зумисне засмічення. Також забруднення води стічними водами та катерами. Перетворення озер на порт, золовідвали. Намивання або забирання піску з берегів.

Раніше "Телеграф" показав фото київського озера Синє, довкола якого розташовується житловий масив "Виноградар". Воно повністю зникло — висохло.