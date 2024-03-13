В Киеве появилась скульптура булгаковского Бегемота из "Мастера и Маргариты": он теперь за Украину (фото)

У кота в лапах можно увидеть интересный аксессуар

На Андреевском спуске в столице вновь можно заметить скульптуру кота Бегемота — известного персонажа мистического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Интересно, что в лапах кот держит примус с надписью: "Гори Москва".

Всем желающим предлагается потереть лампу, чтобы все написанное на ней как можно быстрее сбылось. Подробнее о новой скульптуре рассказал ее автор Василий Татарский на своей странице в Фейсбук.

Так, обновленная скульптура Бегемота располагается на выступе дома по адресу Андреевский спуск, 11. Рядом находится здание литературно-мемориального дома-музея имени Михаила Афанасьевича Булгакова.

Бегемот сидит по адресу Андреевский спуск, 11

В киеве появился обновленный кот Бегемот

Новая скульптура изображает черного кота Бегемота, который сидит в непринужденной позе и держит в лапах примус. На лампе виднеется фраза: "Гори Москва".

Автор скульптуры убедительно просит относиться к его новому творению уважительно и бережно, а также предлагает всем желающим потереть примус, чтобы все написанное на нем как можно быстрее сбылось.

"Не судите строго, не ломайте и не поливайте краской. Просто подойдите и потрите примус, чтобы все сбылось!", — написал Василий Татарский в Фейсбук.

Примус можно потереть

Бегемот вновь вернулся на Андреевский спуск

Стоит отметить, что до 2010 года барельеф Бегемота уже украшал фасад здания по соседству с домом-музеем Булгакова. Черный кот сидел на небольшом выступе на стене, закинув ногу на ногу.

В одной руке он держал стакан с водкой, в другой – вилку с нанизанным на ней маринованным грибом. Интересно, что его хвост трансформировался в черную змею с раскрытой пастью.

В 2010 году Бегемот исчез со стены здания

В 2010 году Бегемот таинственно исчез со стены здания. Выдвигались разные версии пропажи Бегемота – от банальной кражи до предположения о том, что его забрали хозяева ресторана, который располагался в этом доме.

В 2016 году барельеф Бегемота действительно обнаружили в заброшенном помещении ресторана — скульптура выглядела плачевно, так как длительное время хранилась в ненадлежащих условиях. Обнаружил тогда пропажу киевский активист Ярослав Емельяненко.

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