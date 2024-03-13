Ціни повернулися на довоєнний рівень: скільки коштує в Києві однокімнатна квартира

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування та рівня комфорту. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить від 55 до 68 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 126 тисяч доларів, у Шевченківському — 80 тисяч доларів, а в Голосіївському — 69 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Оболонському (54 100 $), Святошинському (48 000 $) та Деснянському (43 000 $) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме в середньому на 5 — 20 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без нього

Квартира без ремонту можна купити на 5-20 тисяч $ дешевше

У розрізі всіх оголошень про продаж нерухомості середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці складає 68 тисяч доларів США.

Проте, судячи з цін в оголошеннях із уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 55 тисяч доларів США.

Середня ціна квартир на "вторинці"

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається подорожчання вартості квартир. Так, за метр квадратний у новобудові у березні 2024 року просять у середньому 49 000 гривень.

Для розуміння у березні-квітні 2023 року забудовники просили 48 000 гривень за м².

Середня ціна однушки на "первинці"

Найдорожчі 1-кімнатні квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, у Подільському районі — 59 800 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за квадратний метр у новобудові зафіксовані в Дарницькому (41 000 гривень) та Деснянському (38 400 гривень) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 12-13 тисяч гривень на місяць. Ціна залежить від району, розташування будинку та рівня комфорту.

Ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить від 9 до 13 тисяч гривень на місяць

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташовується у Печерському ( 28 700 гривень), Шевченківському ( 18 000 гривень ) та Голосіївському ( 15 000 гривень ) районах Києва.

Найбільш доступні для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (11 000 гривень), Святошинському ( 10 000 гривень ) та Деснянському (7 000 гривень ) районах столиці.

Вартість оренди одиниць у Києві по районах

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві продають шикарну квартиру за 6 мільйонів доларів. Розкішні апартаменти розташовані в одному з наймальовничіших куточків міста на території ЖК Diamond Hill.