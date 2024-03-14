Посилка прямувала до Китаю: київські митники вилучили колекцію цінних видань часів СРСР (фото)

Зловмиснику загрожують судові тяжби

Київським митникам вдалося запобігти незаконному переміщенню за кордон раритетної колекції журналів "Радянське фото" та довідників фотографа. За висновками експертів, ці друковані видання мають не лише культурну, а й художню, історичну та наукову цінність.

Колекцію намагалися відправити із Вінницької області до Китаю за допомогою послуг міжнародного поштового оператора. Детальніше про подію розповіли у прес-службі Київської митниці.

Так, столичні митники запобігли спробі незаконного переміщення за кордон колекції журналів "Радянське фото" та довідників фотографа, які були надруковані у період з 1929 по 1941 роки.

Раритетні видання митники виявили під час передбаченого законом України контролю посилки, яка мала відправитися з Вінницької області до Китаю.

Для визначення належності видань до культурних цінностей вони були направлені на експертизу до Національного музею історії України.

Видання виявилися справжнім раритетом

Експерти встановили, що вилучена колекція має не лише культурну, а й історичну, художню та наукову цінність, оскільки ця періодика була надрукована у 1929-1941 роках.

Збірник матеріалів має очевидні ознаки колекції. Цікаво, що у добірку увійшла підшивка журналів "Радянське фото" за 1938-1941 роки. Крім цього у посилці містився 21 журнал "Радянське фото" цього ж періоду та два календарі-довідники фотографа на 1929-1931 роки.

У посилці виявили підшивку журналів "Радянське фото" за 1938-1941 роки

Повідомляється, що ці календарі-довідники є одними з перших спеціалізованих радянських видань, присвячених різним аспектам фотографічної справи.

"Видання ж "Советское фото" можна вважати унікальним свідченням як загальної радянської, так і української радянської історії. Інформація, яка міститься на сторінках видання, є цінною для дослідників історії фотомистецтва, розвитку прийомів та засобів фоторепортажу", — зазначили у пресслужбі Київської митниці.

Колекція була вилучена

Частина текстового матеріалу та фотоілюстрації в журналах повністю відображали всі ідеологічні принципи радянської тоталітарної держави. Тому видання є цінним історичним джерелом для дослідників радянської повсякденності та особливостей радянської тоталітарної пропаганди.

Враховуючи всі ці аргументи та значну зацікавленість виданням серед колекціонерів, фахівці констатували його історичну, мистецьку, наукову та культурну цінність.

Видання мають попит серед колекціонерів

Крім цього, на багатьох примірниках є відбитки штампів, що свідчать про їхню приналежність до Державної публічної бібліотеки УРСР (сучасна — Національна бібліотека України ім. В.Вернадського).

Штампи та інвентарні номери, що збереглися, не містять позначок про погашення, тобто ймовірно вони не були вилучені з облікової документації бібліотеки.

На екземплярах є відбитки штампів

Цікаво, що один із екземплярів має штамп, який може свідчити про його належність видатному українському вченому, академіку О.Богомольцю.

Цей факт може надати екземпляру навіть меморіального значення.

Примірник міг належати відомому українському вченому Богомольцю

Відповідно до законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібно відповідне свідчення — такого дозвільного документа митникам не надано.

Щодо правопорушника, який намагався відправити культурні цінності за кордон, було складено протокол.

Колекцію друкованих видань було вилучено. Матеріали справи буде направлено до суду.

Колекцію вилучили

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