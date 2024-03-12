Який вигляд мають нові літери для станції метро Звіринецька: фото

Вже скоро будуть нові вивіски

У 2023 році київський метрополітен позбувся радянських назв. Станція метро "Дружби народів" стала "Звіринецькою", а "Площа Льва Толстого" – "Площею Українських Героїв".

Шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль показав у Facebook результати роботи над новими вивісками. Вони невдовзі з’являться на перейменованих станціях столичного метрополітену.

Нові літери для метро

Процес створення нових букв

Зазначається, назва "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших найменувань станцій київського метро. Щоб замінити там всі вивіски, необхідно 104 символи. Для "Звіринецької" потрібно у два рази менше — 52 літери.

Готові літери

Також майстер показав відео робочого процесу, яке можна побачити в нього на сторінці в Facebook.

Нагадуємо, на цих станціях вже давно озвучують зупинки оновленими назвами, а також змінили покажчики. Але написи на стінах метро залишаються незмінними.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відновлять роботу другого виходу зі станції "Хрещатик", який веде на вулицю Інститутську. Він був зачинений з 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.