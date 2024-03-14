Посылка направлялась в Китай: киевские таможенники изъяли коллекцию ценных изданий времен СССР (фото)
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Злоумышленнику грозит судебное разбирательство
Киевским таможенникам удалось предотвратить незаконное перемещение за границу раритетной коллекции журналов "Советское фото" и справочников фотографа. По заключению экспертов, данные печатные издания имеют не только культурную, но и художественную, историческую и научную ценность.
Коллекцию пытались отправить из Винницкой области в Китай при помощи услуг международного почтового оператора. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Киевской таможни.
Так, столичные таможенники предотвратили попытку незаконного перемещения за границу коллекции журналов "Советское фото" и справочников фотографа, которые были напечатаны в период с 1929 по 1941 годы.
Раритетные издания таможенники обнаружили во время предусмотренного законом Украины контроля посылки, которая должна была отправитьсят из Винницкой области в Китай.
Для определения принадлежности изданий к культурным ценностям, они были направлены на экспертизу в Национальный музей истории Украины.
Эксперты установили, что изъятая коллекция имеет не только культурную, но и историческую, художественную и научную ценность, так как данная периодика была напечатана в 1929-1941 годах.
Сборник материалов имеет явные признаки коллекции. Интересно, что в подборку вошла подшивка журналов "Советское фото" за 1938-1941 годы. Кроме этого в посылке содержался 21 журнал "Советское фото" этого же периода и два календаря-справочника фотографа на 1929-1931 годы.
Сообщается, что эти календари-справочники — одни из первых специализированных советских изданий, посвященных различным аспектам фотографического дела.
"Издание же "Советское фото" можно считать уникальным свидетельством как общей советской, так и украинской советской истории. Информация, которая содержится на страницах издания, является ценной для исследователей истории фотоискусства, развития приемов и средств фоторепортажа", — отметили в пресс-службе Киевской таможни.
Часть же текстового материала и фотоиллюстрации в журналах полностью отражали все идеологические принципы советского тоталитарного государства. Поэтому издание является ценным историческим источником для исследователей советской повседневности и особенностей советской тоталитарной пропаганды.
Учитывая все эти аргументы и значительную заинтересованность изданием среди коллекционеров, специалисты констатировали его историческую, художественную, научную и культурную ценность.
Кроме этого, на многих экземплярах есть оттиски штампов, свидетельствующие об их принадлежности к Государственной публичной библиотеке УССР (современная — Национальная библиотека Украины им. В.Вернадского). Сохранившиеся штампы и инвентарные номера не содержат пометок о погашении, то есть вероятно они не были изъяты из учетной документации библиотеки.
Интересно, что один из экземпляров имеет штамп, который может свидетельствовать о его принадлежности выдающемуся украинскому ученому, академику А.Богомольцу. Этот факт может придать экземпляру мемориальное значение.
Согласно законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство — такого разрешительного документа таможенникам предоставлено не было.
В отношении правонарушителя, который пытался отправить культурные ценности за границу был составлен протокол.
Коллекция печатных изданий была изъята. Материалы дела будут направлены в суд.
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