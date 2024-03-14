Посылка направлялась в Китай: киевские таможенники изъяли коллекцию ценных изданий времен СССР (фото)

Злоумышленнику грозит судебное разбирательство

Киевским таможенникам удалось предотвратить незаконное перемещение за границу раритетной коллекции журналов "Советское фото" и справочников фотографа. По заключению экспертов, данные печатные издания имеют не только культурную, но и художественную, историческую и научную ценность.

Коллекцию пытались отправить из Винницкой области в Китай при помощи услуг международного почтового оператора. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Киевской таможни.

Так, столичные таможенники предотвратили попытку незаконного перемещения за границу коллекции журналов "Советское фото" и справочников фотографа, которые были напечатаны в период с 1929 по 1941 годы.

Раритетные издания таможенники обнаружили во время предусмотренного законом Украины контроля посылки, которая должна была отправитьсят из Винницкой области в Китай.

Для определения принадлежности изданий к культурным ценностям, они были направлены на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Издания оказались настоящим раритетом

Эксперты установили, что изъятая коллекция имеет не только культурную, но и историческую, художественную и научную ценность, так как данная периодика была напечатана в 1929-1941 годах.

Сборник материалов имеет явные признаки коллекции. Интересно, что в подборку вошла подшивка журналов "Советское фото" за 1938-1941 годы. Кроме этого в посылке содержался 21 журнал "Советское фото" этого же периода и два календаря-справочника фотографа на 1929-1931 годы.

В посылке обнаружили подшивку журналов "Советское фото" за 1938-1941 годы

Сообщается, что эти календари-справочники — одни из первых специализированных советских изданий, посвященных различным аспектам фотографического дела.

"Издание же "Советское фото" можно считать уникальным свидетельством как общей советской, так и украинской советской истории. Информация, которая содержится на страницах издания, является ценной для исследователей истории фотоискусства, развития приемов и средств фоторепортажа", — отметили в пресс-службе Киевской таможни.

Коллекция была изъята

Часть же текстового материала и фотоиллюстрации в журналах полностью отражали все идеологические принципы советского тоталитарного государства. Поэтому издание является ценным историческим источником для исследователей советской повседневности и особенностей советской тоталитарной пропаганды.

Учитывая все эти аргументы и значительную заинтересованность изданием среди коллекционеров, специалисты констатировали его историческую, художественную, научную и культурную ценность.

Кроме этого, на многих экземплярах есть оттиски штампов, свидетельствующие об их принадлежности к Государственной публичной библиотеке УССР (современная — Национальная библиотека Украины им. В.Вернадского). Сохранившиеся штампы и инвентарные номера не содержат пометок о погашении, то есть вероятно они не были изъяты из учетной документации библиотеки.

На экземплярах есть оттиски штампов

Интересно, что один из экземпляров имеет штамп, который может свидетельствовать о его принадлежности выдающемуся украинскому ученому, академику А.Богомольцу. Этот факт может придать экземпляру мемориальное значение.

Экземпляр мог принадлежать известному украинкому ученому Богомольцу

Согласно законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство — такого разрешительного документа таможенникам предоставлено не было.

В отношении правонарушителя, который пытался отправить культурные ценности за границу был составлен протокол.

Коллекция печатных изданий была изъята. Материалы дела будут направлены в суд.

Коллекцию изъяли

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