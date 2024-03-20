Сини Омельченка та Черновецького хочуть збудувати висотки у Солом’янському парку Києва. Але щось пішло не так

Ще 25 листопада 2021 року було відкрито кримінальне провадження за підозрою у самоврядності

У жовтні 2023 року через будівельні роботи фірми-забудовника апартамент-комплексу CitiZen (вулиця Генерала Шаповала, 1-3) стався обвал ґрунту на території Солом’янського ландшафтного парку. Наслідком цього стало пошкодження пішохідної алеї. Забудовника після перевірок Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) серйозно обмежили й поки що заборонили продовження робіт.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова. За її словами, внаслідок перевірки ДІАМ скандального будівництва у Солом’янському ландшафтному парку містобудівні умови та обмеження (МУО) офіційно зупинено. Щоправда, поки це не зупинка будівництва, але близько до цього.

Це рішення стало результатом суспільного резонансу, який виник восени навколо скандальної забудови, що змусило Державну інспекцію архітектури та містобудування розпочати перевірку будівництва. Хоча сама перевірка почалася через п’ять місяців, лише на початку березня, саме рішення було ухвалено дуже швидко.

Хотіли офісний центр, а будують житлові будинки

Історія майбутнього скандального будівництва розпочалася у 2018-му році, коли депутати Київміськради передали в оренду ТОВ "Смарт-Девелопмент" три земельні ділянки — 8000000000:72:186:0006, 8000000000:72:186:0046. Саме на території першого з них, площею 1,19 га і зводиться цей CitiZen.

При цьому цільове призначення ділянки №8000000000:72:186:0006 передбачає будівництво на її території ринку. Однак згідно з містобудівними умовами MU01:3886-6475-1862-7066 які видали в КМДА 24 вересня 2019 року, тут мають бути збудовані готель, офісні будівлі та торговельні приміщення з паркінгом. Тобто, планується побудувати ще один торгово-розважальний центр.

Але на сайті столичної нерухомості "ЛУН" за адресою вулиця Генерала Шаповала значилося будівництво комплексу апартаментів CitiZen. Простіше кажучи, житловий будинок із квартирами, які здаватимуть у тривалу оренду.

У такому статусі майбутнього комплексу CitiZen ховалася юридична лазівка. Відповідно до законодавства України будівництво будівлі для здавання квартир в оренду не є житловим будівництвом, а отже, його можна будувати й на землі, де житловий будинок будувати не можна. В результаті, юридично зведення де-факто житлового будинку замість чергового ТРЦ, не є порушенням закону.

Однак потім забудовники вирішили, що називається "не морочитися" і на тому ж "ЛУН" з’явився житловий комплекс Park Life з трьох житлових будинків по 16-22 поверхи на 741 квартиру. При цьому ціну в майбутніх будинках призначили від 40 до 60 тис. грн за квадратний метр або від 2 до 3,5 млн грн за 1- або 3-кімнатну квартиру.

Не виключено, що саме таке нахабство змусило втрутитися ДІАМ та призупинити дію МУО. Втім, скандальним будівництвом цікавилися і раніше.

Прокуратура веде справу, але...

Так, ще 25 листопада 2021 року було відкрито кримінальне провадження № 42021102090000238 — Солом’янська окружна прокуратура підозрювала "Смарт-Девелопмент" у самоврядності — бажанні збудувати будівлю вище заявлених тоді 21-го поверху.

Слідство зазначало, що будівлю мали будувати в зоні обмеженого використання територій біля аеропортів, точніше, міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Внаслідок цього не рекомендувалося зводити будинки висотою понад 50 метрів або обов’язково узгоджувати проєкт з адміністрацією аеропорту та Украерорухом.

Крім того, земельна ділянка частково потрапляє у межі історичного ареалу, тож вимагає отримання висновку щодо проэктної документації відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.

А складні інженерно-геологічні та техногенні умови Кучминого Яру (історична назва цієї місцевості) передбачають проведення експертизи проєкту щодо міцності, надійності та довговічності будівель та споруд.

Загалом Солом’янський районний суд Києва пішов назустріч прокуратурі та у листопаді 2023 року дозволив провести огляд місця будівництва. Щоправда, більше жодних дій у судах не відбувається, і на якій стадії слідство зараз – невідомо.

Синам Омельченка та Черновецького закон не писаний?

Не виключено, що зухвалість – будівництво трьох житлових будинків замість заявленого ТРЦ чи апартаментів, пояснюється особистістю забудовників земельної ділянки поряд із Солом’янським ландшафтним парком.

За даними аналітичного сервісу YouControl, 50% ТОВ "Смарт-Девелопмент" належать Олександру Олександровичу Омельченку, сину ексмера Києва та голови КМДА 1996-2006 років Олександра Омельченка. Ще 25% фірми належать громадянці Австрії Владиславі Селюк, а решта 25% Александеру, Денису та Микиті Селюкам. Загалом YouControl відносить ТОВ "Смарт-Девелопмент" разом із ще 38 компаніями до "групи сім’ї Омельченка".

Про сімейство Селюк відомо небагато – мабуть, Владислава Селюк є дружиною столичного підприємця Станіслава Селюка, який був власником кількох київських ТРЦ – "Комод" та "Квадрат на Перова". Все сімейство вже не один рік проживає в Австрії та має громадянство цієї країни.

А ось Олександр Омельченко є сином померлого 2021 року мера столиці Олександра Омельченка. Як писав "Телеграф", саме ці споріднені та інші зв’язки, ймовірно, і допомогли сину екс-градоначальника проштовхнути проєкт будинку в суті заповідній зоні столиці.

Олександр Омельченко, син екс-мера столиці Олександра Омельченка

Проте, як з’ясував "Цензор.Ні", партнерами Олександра Омельченка у цьому проєкті можуть бути бізнес-партнери сина іншого мера, наступника Омельченка на посаді голови КМДА – Леоніда Черновецького.

Так, за даними порталу "Лун", замовниками будівництва ЖК Park Life із трьох житлових будинків крім "Смарт Девелопмент" Омельченка-молодшого є ТОВ "Міськбудальянс".

До січня 2022 року власником цього ТОВ був бізнесмен Максим Половко, співвласник скандально відомої ТОВ "Еко-Буд-Трейд", одного з підрядників будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Саму фірму пов’язували з одним із "наглядачів" за будівельним ринком столиці Денисом Комарницьким. Також раніше він був співголовою фракції Леоніда Черновецького в Київміськраді під час головування останнього.

Інша ниточка, яка веде до Леоніда Черновецького – нинішній власник ТОВ "Міськбудальянс" Роман Тарасюк, який є власником ТОВ "Будгруппроектінвест-7". Раніше його партнером із цієї компанії було таке собі ТОВ "Едельбург Девелопмент", директором якої є Сергій Левцов. Останній за даними "Економічної правди" є свояком сина ексмера Києва Леоніда Черновецького – Степана, та його представником на ринку київської нерухомості.

Степан Черновецький із батьком, екс-мером столиці Леонідом Черновецьким

Тобто виходить, що двоє синів колишніх мерів столиці порозумілися і тепер по суті руйнують Солом’янський ландшафтний парк столиці.

Загалом столицю продовжують стрясати будівельні скандали, а зухвалість їх учасників не сильно поступається такою у синів мерів. Серед них ексрегіонал, банкір та шанувальник УПЦ МП Олексій Омельяненко, завдає пошкоджень історичному пагорбу на Воздвиженці заради чергового сумнівного будівництва.