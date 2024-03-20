Сыновья Омельченко и Черновецкого хотят построить высотки в Соломенском парке Киева. Но что-то пошло не так

Еще 25 ноября 2021 года было открыто уголовное производство по подозрению в самоуправстве

В октябре 2023 года из-за строительных работ фирмы-застройщика апартамент-комплекса CitiZen (улица Генерала Шаповала, 1-3) произошел обвал грунта на территории Соломенского ландшафтного парка. Следствием этого стало повреждение пешеходной аллеи. Застройщика после проверок Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАС) серьезно ограничили и пока запретили продолжение работ.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова. По ее словам, в результате проверки ГИАС скандального строительства в Соломенском ландшафтном парке градостроительные условия и ограничения (ГУО) официально остановлены. Правда пока это не остановка строительства, но близко к этому.

Это решение стало результатом общественного резонанса, который возник осенью вокруг скандальной застройки, что вынудило Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства начать проверку строительства. Хотя сама проверка началась спустя пять месяцев, лишь в начале марта, само решение было принято весьма быстро.

Хотели офисный центр, а строят жилые дома

История будущей скандальной стройки началась в 2018-м году, когда депутаты Киевгорсовета передали в аренду ООО "Смарт-Девелопмент" три земельных участка — 8000000000:72:186:0006, 8000000000:72:186:0046 и 8000000000:72:186:0067. Как раз на территории первого из них, площадью в 1,19 га и возводится тот самый CitiZen.

При этом целевое назначение участка №8000000000:72:186:0006 предполагает строительство на его территории рынка. Однако согласно градостроительным условиям MU01:3886-6475-1862-7066 которые выдали в КГГА 24 сентября 2019 года, тут должны быть построены отель, офисные здания и торговые помещения с паркингом. То есть планируется построить еще один торгово-развлекательный центр.

Но на сайте столичной недвижимости "ЛУН", по адресу улица Генерала Шаповала значилось строительство комплекса апартаментов CitiZen. Проще говоря, жилой дом с квартирами, которые будут сдавать в длительную аренду.

В таком статусе будущего комплекса CitiZen скрывалась юридическая лазейка. Согласно законодательству Украины строительство здания для сдачи квартир в аренду не является жилым строительством, а значит, его можно строить и на земле, на которой жилой дом строить нельзя. В результате, юридически возведение де-факто жилого дома вместо очередного ТРЦ не является нарушением закона.

Однако затем застройщики решили, что называется "не заморачиваться" и на том же "ЛУН" появился жилой комплекс Park Life из трех жилых домов по 16-22 этажа на 741 квартиру. При этом цену в будущих домах назначили от 40 до 60 тыс. грн за квадратный метр или от 2 до 3,5 млн грн. за 1- или 3-комнатную квартиру.

Не исключено, что именно подобная наглость заставила вмешаться ГИАС и приостановить действие ГУО. Впрочем, скандальным строительством интересовались и прежде.

Прокуратура ведет дело, но…

Так, еще 25 ноября 2021 года было открыто уголовное производство № 42021102090000238 — Соломенская окружная прокуратура подозревала "Смарт-Девелопмент" в самоуправстве – желании построить здание выше заявленных тогда 21-го этажа.

Следствие отмечало, что здание должны были строить в зоне ограниченного использования территорий возле аэропортов, точнее, международного аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Вследствие этого не рекомендовалось возводить здания высотой выше 50 метров или обязательно согласовывать проект с администрацией аэропорта и Украэрорухом.

Кроме того, земельный участок частично попадает в пределы исторического ареала, поэтому требует получения заключения по проектной документации соответствующих специально уполномоченных органов охраны культурного наследия.

А сложные инженерно-геологические и техногенные условия Кучминого Яра (историческое название этой местности) предусматривают проведение экспертизы проекта по прочность, надежность и долговечность зданий и сооружений.

В целом, Соломенский районный суд Киева пошел навстречу прокуратуре и в ноябре 2023 года разрешил провести осмотр места строительства. Правда больше никаких действий в судах не происходит, и на какой стадии следствие сейчас – неизвестно.

Сыновьям Омельченко и Черновецкого закон не писан?

Не исключено, что наглость – строительство трех жилых домов вместо заявленного ТРЦ или апартаментов, объясняется личностью застройщиков земельного участка рядом с Соломенским ландшафтным парком.

Согласно данным аналитического сервиса YouControl, 50% ООО "Смарт-Девелопмент" принадлежат Александру Александровичу Омельченко, сыну экс-мэра Киева и главы КГГА 1996-2006 годов Александра Омельченко. Еще 25% фирмы принадлежат гражданке Австрии Владиславе Селюк, а остальные 25% Александеру, Денису и Никите Селюкам. В целом YouControl относит ООО "Смарт-Девелопмент" вместе с еще 38 компаниями к "группе семьи Омельченко".

О семействе Селюк известно немногое – вероятно, Владислава Селюк является женой столичного предпринимателя Станислава Селюка, который был владельцем нескольких киевских ТРЦ – "Комод" и "Квадрат на Перова". Все семейство уже не один год проживает в Австрии и имеет гражданство этой страны.

А вот Александр Омельченко является сыном умершего в 2021-м году мэра столицы Александра Омельченко. Как писал "Телеграф", именно эти родственные и прочие связи, вероятно, и помогли сыну экс-градоначальника протолкнуть проект дома в, по сути, заповедной зоне столицы.

Александр Омельченко, сын экс-мэра столицы Александра Омельченко

Однако, как выяснил "Цензор.Нет", партнерами Александра Омельченко в этом проекте могут быть бизнес-партнеры сына другого мэра, преемника Омельченко на посту главы КГГА – Леонида Черновецкого.

Так, по данным портала "Лун", заказчиками строительства ЖК Park Life из трех жилых домов кроме "Смарт Девелопмент" Омельченко-младшего является ООО "Горстройальянс".

До января 2022 года владельцем данного ООО был бизнесмен Максим Половко, совладелец скандально известной ООО "Эко-Строй-Трейд", одного из подрядчиков строительства Подольско—Воскресенского моста. Саму фирму связывали с одним из "смотрящих" за строительным рынком столицы Денисом Комарницким. Также ранее он был сопредседателем фракции Леонида Черновецкого в Киевгорсовете в бытность того главой столицы.

Другая ниточка, ведущая к Леониду Черновецкому – нынешний владелец ООО "Горстройальянс" Роман Тарасюк, являющийся владельцем ООО "Стройгруппроектинвест-7". Ранее его партнером по этой компании было такое себе ООО "Эдельбург Девелопмент", директором которой является Сергей Левцов. Последний же по данным "Экономической правды" является свояком сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана, и его представителем на рынке киевской недвижимости.

Степан Черновецкий с отцом, экс-мэром столицы Леонидом Черновецким

То есть выходит, что два сына прежних мэров столицы нашли общий язык и теперь по сути разрушают Соломенский ландшафтный парк столицы.

В целом столицу продолжают сотрясать строительные скандалы, а наглость их участников не сильно уступает таковой у сыновей мэров. В их числе экс-регионал, банкир и поклонник УПЦ МП Алексей Омельяненко, наносит повреждения историческому холму на Воздвиженке ради очередного сомнительного строительства.