Родичі на мільярд: журналісти викрили нові схеми директора київського метро, Кличко вже відреагував

Журналісти розібрали декларації чиновника та з'ясували багато важливих фактів

Начальник київської підземки Віктор Брагінський, який став "ексом" буквально кілька днів тому, ймовірно добре збагатився за 10 років свого головування. Журналісти BIHUS.Info накопали чимало цікавого на вже колишнього очільника підприємства і сьогодні, 18 березня, опублікували другу частину свого розслідування.

Після того, як у мережі з'явилася перша частина розслідування і її підхопили ЗМІ, зокрема "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде звільнено і той таки звільнився. Та розслідувачі не забарилися й опублікували нову частину, де пояснили, чому ця історія не може закінчитися простим звільненням.

"Балерина на мільярд та родичі-підрядники: метрополітен роками укладав контракти з оточенням директора Брагінського. Віктор Брагінський очолював Київський метрополітен довгі 10 років, а його рідня за цей час приросла чималими статками", — пишуть журналісти.

І питаються "в чому ж секрет такого успіху?" Відповідь знайшлася у контрактах метрополітену.

"Саме там ми побачили: десятки мільйонів, які виділялись фірмі бізнес-партнера Брагінського; фейкову конкуренцію між компанією цього ж партнера та родинною бухгалтеркою Брагінських; контракти з фірмою, директоркою якої була сестра Брагінського; балерину, яка отримала 1,5 мільярда від метрополітену – і виявилась тещею цього самого бізнес-партнера", — йдеться у розслідуванні.

Буквально за пів години після публікації, на другу частину розслідування відреагував міський голова столиці. Він звернувся до журналістів з проханням передати всю інформацію.

"Прошу журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", — написав Кличко.

Журналісти видання BIHUS.Info підкреслюють, що найгірше в цій історії те, що сотні мільйонів "розчинилися", тоді як київська підземка буквально воліє про термінові ремонти та реконструкцію окремих станцій.

"Ремонт, будівництво, важливі запчастини. І поки оточення директора займалось "розвитком власних бізнесів", кияни отримували закриття станцій, аварійні ділянки в тунелях і нові станції метро, які так і не відкрились", — насамкінець підкреслюють журналісти.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці 2023 року київську підземку почало затоплювати, внаслідок чого закрили частину станцій метро. В лютому 2024 стало відомо, що шість станцій "синьої гілки" можуть повністю піти під воду. Під загрозою знаходяться як вже закриті станції, так і ті, що продовжують функціонувати.