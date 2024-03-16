Екс-регіонал та фанат УПЦ МП: хто стоїть за знищенням історичного пагорба на Воздвиженці у Києві

Під видом допомоги військовим столицю позбавляють історичної пам’ятки

На столичній Воздвиженці у четвер, 14 березня, несподівано стартували будівельні роботи на схилі Старокиївської гори. Ділянку на вулиці Гончарній почали обносити будівельним парканом, на що звернули увагу городяни. На цьому місці нібито має з’явитися додатковий оглядовий майданчик для Академії гончарного мистецтва.

Першою про те, що відбувається на своїй сторінці у Facebook, повідомила журналістка Наталія Якимович. Киянка не приховувала невдоволення ситуацією та навіть припустила, що на місці майданчика може з’явитися якийсь елітний ресторан. Також Якимович була здивована зв’язком всієї цієї історії з Академією гончарного мистецтва, де, до речі, планують проводити реабілітацію військових. Але про все по порядку.

Початок робіт на Воздвиженці

Місце з тисячолітньою історією

Старокиївська гора та район майбутньої забудови – урочище Гончари-Кожем’яки, є одними з найдавніших у столиці. Вже з назви майбутнього місця будівництва – вулиця Гончарна, зрозуміло, що тут мешкали гончарі та інші ремісники. Вважається, що перші поселення з’явилися тут приблизно у ХІІ столітті, але може й раніше.

Цей старий зв’язок із гончарством і привів до появи ідеї будівництва Академії гончарного мистецтва. За інформацією місцевих ЗМІ, вперше розпочати будівництво на цій землі хотіли ще 2016-го року, але Київміськрада відмовилася затвердити плани забудовника. Тоді владу не влаштувала поверховість будівлі та її комерційне призначення. Також у КМДА зажадали надати культурне призначення майбутній будівлі.

У результаті і народився план будівництва туристичного центру з оглядовими майданчиками на Старокиївській горі поряд із Академією гончарного мистецтва за адресою вулиця Гончарна, 19. Цей план явно сподобався владі столиці, а забудовник отримав дозвіл на будівництво.

Цікаво, що в процес початку робіт забудовники замахнулися і на частину проїжджої частини, але після звернення депутата Київміськради Ксенії Семенової будівельний паркан з автодороги прибрали.

Битва за землю

Земельна ділянка, на якій планується побудувати ту саму Академію гончарного мистецтва, знаходиться за адресою вулиця Гончарна, 19, має кадастровий номер 8000000000:85:381:0012 та площу 546 квадратних метрів. Його історія досить заплутана, що, втім, притаманно для таких "жирних" місць як Воздвиженка.

Майбутня Академія гончарного мистецтва на карті

У 2005-му році ця земельна ділянка була здана в оренду ПАТ трест "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього", який у 2012-му році переуступив його іншому орендарю — ТОВ "Фундація "Якісне житло". У 2019-му році між Київміськрадою та ТОВ почалися судові баталії: після закінчення терміну договору оренди 21 березня 2019 року столична влада не хотіла продовжувати його ще на 5 років.

За 2 роки протистояння та взаємних апеляцій було сумарно прийнято 18 судових рішень. В результаті ТОВ "Фундація "Якісне житло" все-таки довело своє право оренди на 4 земельні ділянки, серед яких була та сама з кадастровим номером №8000000000:85:381:0012.

І в цьому сенсі землі під майбутню Академію гончарного мистецтва пощастило. За деякими земельними ділянками, взятими ТОВ "Фундація "Якісне житло" в оренду у "Київміськбуду-1", судові баталії продовжуються досі.

Загалом свого часу ПАТ трест "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього" зміг отримати в оренду 13 земельних ділянок у столиці сумарною площею близько 6 га. І вся ця земля в 2012-му році опинилася в оренді у ТОВ "Фундація "Якісне житло". Між цими компаніями явно простежується зв’язок. У 2019 році, як зазначено вище, мерія відмовилася продовжувати оренду ділянок та по землі ТОВ "Фундація "Якісне житло" розпочалися судові баталії.

Фірма підставна, але хто власник – загадка

Але повернемося до Гончарної, 19 та Академії гончарного мистецтва, а також забудовника в особі ТОВ "Фундація "Якісне житло". Вирахувати реального власника якого дуже непросто.

За даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ "Фундація "Якісне житло" на 100% належить такому собі Володимиру Глуханюку. Також він є власником ще кількох фірм — "Буд-ресурс" та "Брідж-плюс", які і володіють "Фундацією". Але більше нічого про власника забудовника невідомо.

Проте фірма має дуже цікаві зв’язки з ПАТ трест "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього", що може дати відповідь на запитання — хто справжній власник "Фундації".

Так, ТОВ "Фундація "Якісне житло" зареєстровано за адресою вулиця Полярна, 10 — там же має юридичну адресу відокремлений підрозділ ПАТ трест "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього". Втім, там же на Полярній, 10 зареєстровано ще 20 фірм, тож це можна вважати збігом, але…

Володимир Глуханюк володіє "Фундацією" не безпосередньо, а через свою фірму "Буд-ресурс". За даними сервісу Clarity-project її директором вважається Олександр Євгенович Шевченко. Людина з такими самим ПІБ є директором ПАТ трест "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього". Щоправда, сам трест з 2018 року вважається банкрутом, але збіг цікавий, і не останній.

З серпня 2017 року по листопад 2018-го ТОВ "Фундація "Якісне житло" належало ТОВ "Бутік київської нерухомості". Зараз останній належить інше ТОВ — "Архітектурно-технічна майстерня плюс КМБ-1", в якому під літерами КМБ- 1 явно ховається "Київміськбуд", ще одна фірма із групи "Київміськбуд-1 імені М. П. Загороднього".

До речі, директором "Фундації" у період, коли фірма належала ТОВ "Бутік київської нерухомості", виступав Тарас Зябкін. На відміну від безіменного Володимира Глуханюка, нинішнього власника ТОВ "Фундація "Якісне житло", Зябкін добре відомий як заступник голови правління того самого ПАТ трест "Київміськбуд-1 ім. Загороднього" мінімум з 2010 року.

Чи не надто багато збігів та точок перетину між ТОВ "Фундація "Якісне житло" та банкрутом в особі ПАТ трест "Київміськбуд-1 ім. Заміського"?

Олексій Омельяненко – скандальний забудовник, екс-регіонал, шанувальник Московського патріархату

Але хто є реальним власником ПАТ трест "Київміськбуд-1 ім. Загороднього"? З 2003 року його пов’язували з Олексієм Омельяненком, людиною у бізнес-колах столиці досить відомою, але навряд чи з доброго боку.

Уродженець Києва, Омельяненко розпочав свою кар’єру в банківській сфері, де й досяг успіху — за 10 років роботи там він пройшов шлях від рядового співробітника до голови наглядової ради "Укргазбанку". Також займався страховим бізнесом, будівництвом та навіть політикою, будучи депутатом Київміськради двох скликань.

Після 2014 року прізвище Олексія Омельяненка "засвітилося" в масі різних скандалів і навіть кримінальних проваджень. Так, у квітні 2018 року його було запідозрено у розкраданні 100 млн грн у вигляді фіктивного кредиту з "Укргазбанку", і пізніше заарештовано. Проте вже влітку 2019 року було випущено на волю, причому навіть без сплати застави.

На думку деяких ЗМІ, "відбутися" так легко Омельяненко допомогла дружба з Московським патріархатом. Зокрема він створив громадську організацію "День Хрещення Русі", жертвував великі суми православної церкви на той момент Московського патріархату. На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу чиновника, але після скандалу із розкраданням коштів "Укргазбанку" всі згадки видалили. Також дружба з церквою забезпечувалася великими земельними ділянками, які Омельяненко під час перебування депутатом Київміськради щедро допомагав отримувати Московському патріархату. Пізніше екс-регіонал засвітився в історії зі спробою привласнити земельні ділянки на столичній Оболоні.

Та й ТОВ "Фундація "Якісне житло" встигло відзначитися в одній поганій історії — йдеться про будівництво елітного житлового комплексу "Поділ Град Вінтаж", Вознесенський узвіз 28-30. Свого часу його будівництвом зайнявся ще "Укрбуд", але компанія так і не спромоглася завершити проект.

Потім за добудову взялася будівельна компанія Edelburg Development, яку ЗМІ пов’язують із колишнім головою київської ДАСІ Сергієм Кучером та сином екс-мера Києва Степаном Черновецьким. Частина житлового комплексу повинна була зводитися на землі, що орендується саме ТОВ "Фундація "Якісне житло", але виявилося, що видана вона була в оренду з порушеннями, як і земля під Академію гончарного мистецтва.

Таким є бекграунд у компанії та її передбачуваного власника, які вирішили ощасливити киян культурним об’єктом, а ветеранів — програмою реабілітації. З огляду на історію не виключено, що все закінчиться будівництвом чергового розважального об’єкту, про що прямо говорять місцеві жителі.

Зауважимо, що одночасно зі скандальним будівництвом на Воздвиженці, у центрі Києва забудовники руйнують підвали палацу Кирила Розумовського, останнього гетьмана Війська Запорізького.