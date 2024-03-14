Директора київського метро зі скандалом звільняють після 10 років служби: що на нього накопали журналісти

Міський голова Києва відреагував дуже швидко

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, який уже понад 10 років очолює столичну підземку, виявляється міг значно збагатитися за ці роки. Увечері 14 березня з’явилося розслідування BIHUS.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно близьких чиновника, після чого мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінського буде звільнено.

"Вже 10 років столичний метрополітен очолює Віктор Брагінський. У 2014-му він прийшов із амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку. Натомість у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського", — кажуть журналісти.

Вони розібрали декларації чиновника, порахували нове майно його рідних та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за космічними цінами, не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

Протягом кількох годин після публікації розслідування, з’явилася емоційна реакція на нього мера Києва Віталія Кличка: "Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні".

Довідка. Віктор Брагінський народився 1983 року в Києві, у березні йому виповниться 41 рік. Він розпочав свою кар’єру у 18 років як технік-доглядач, після чого був заступником директора ТОВ "Спецодяг України". З 2005 року він обіймав різні посади від помічника до директора групи компаній "Нафтогаз", після чого був на топ посадах в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ДП "Бердянський морський торговельний порт", Київській обласній дирекції "Укрпошти".

Влітку 2014 року Брагінського було призначено начальником КП "Київський метрополітен". Однією з найголовніших обіцянок на цій посаді було будівництво метро на Виноградар, яке розпочали лише на початку 2019 року та було зупинено.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці 2023 року київську підземку почало затоплювати, внаслідок чого закрили частину станцій метро.