Хто з депутатів Київради володіє десятками гектарів землі: активісти провили дослідження

Деякі за каденції значно примножили свої володіння

За деклараціями депутатів Київської міської ради, 17 обранців володіють значними земельними ділянками. Частина з яких розміром понад два гектари.

Таких ділянок у депутатів від 5 до 28. Про це йдеться в аналізі проведеним Рухом "Чесно".

З листопада 2023 року публічні службовці зобов'язані знову декларувати свої статки. Відповідно до нового закону, до кінця січня 2024 року вони мали оприлюднити декларації за 2021-2022 роки.

Аналіз декларацій за 2022 рік показав, що депутати Київради найчастіше декларують земельні ділянки, які їм належать. Ось п'ять лідерів за кількістю земельних ділянок:

На основі декларацій за 2020 та 2022 роки

Рух "Чесно" зазначає, що Ігор Галайчук ("Батьківщина") та Олесь Маляревич ("УДАР") на початку каденції вже володіли земельними ділянками, але за час роботи у Київраді значно їх примножили. Так, кількість ділянок у власності Галайчука зросла з 4 до 12, а Маляревича – з 2 до 7.

Варто зупинитися на Олегу Костюшко, який володів земельними ділянками ще до початку роботи у теперішньому складі Київради. Минулого скликання він був членом БПП "Солідарність", а його дружина, будучи депутатом Житомирської обласної ради від тієї ж партії, зосередилась на скупці земель для льонарства на Коростенщині. Окрім депутатської діяльності, Ірина Костюшко очолювала земельну комісію в Житомирській облраді та володіла агрокомпанією.

Світлина поширина Костюшко

За аналізом Руху "Чесно", хоча Катерина Кириченко ("УДАР") та Ігор Баленко ("Європейська Солідарність") не входять до п'ятірки лідерів за кількістю земельних ділянок, вони володіють 13 та 10 ділянками відповідно. Обидва депутати є членами постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Рух "Чесно" підкреслює, наявність у власності депутатів значної кількості земельних ділянок може призвести до конфлікту інтересів. Це може унеможливити об'єктивне та неупереджене виконання ними своїх обов'язків.

"Це запитання постає ще біль гостро, адже наразі відбувається голосування земельних питань на пленарних засіданнях Київради. Попри значний обсяг земельних питань у порядку денному, частина проєктів рішень не містить достатньої інформації про те, що це за ділянка та де вона знаходиться", — додає організація.

Раніше "Телеграф" писав, що після скандалу колишній очільник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський склав мандат депутата. Він більше не буде депутатом фракції "УДАР" у Київраді.